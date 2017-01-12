Единоросс Кирилл Карташев избран председателем Молодежной палаты III созыва при Думе Нижнего Новгорода Политика

Кирилл Карташев Фото: Соцсеть (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Руководитель молодежного избирательного штаба НРО "Единой России" Кирилл Карташев избран председателем Молодежной палаты III созыва при Думе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила член палаты Наталья Голова.



Первое заседание Молодежной палаты нового созыва состоялось 13 января 2017 года. Согласно предоставленной информации, Кирилл Карташев стал единственным кандидатом, которого выдвинули на данный пост. Его кандидатуру поддержали единогласно. Молодежную палату I и II созыва возглавлял начальник производства ООО "Мир Мебели" Игорь Седых.







СПРАВКА:

Молодежная палата при Думе Нижнего Новгорода создана в 2012 году, каждый новый ее созыв действует в течение двух лет. В ее состав на январь 2017 года входит 46 человек. Руководитель молодежного избирательного штаба НРО "Единой России" Кирилл Карташев избран председателем Молодежной палаты III созыва при Думе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила член палаты Наталья Голова.Первое заседание Молодежной палаты нового созыва состоялось 13 января 2017 года. Согласно предоставленной информации, Кирилл Карташев стал единственным кандидатом, которого выдвинули на данный пост. Его кандидатуру поддержали единогласно. Молодежную палату I и II созыва возглавлял начальник производства ООО "Мир Мебели" Игорь Седых. Напомним , что Кирилл Карташев участвовал в выборах в Госдуму РФ по списку партии "Единая Россия". Он входит в местный региональный политсоветы "ЕР".СПРАВКА:Молодежная палата при Думе Нижнего Новгорода создана в 2012 году, каждый новый ее созыв действует в течение двух лет. В ее состав на январь 2017 года входит 46 человек.

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