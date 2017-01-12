Третий форум "Сообщество" стартует в России в марте 2017 года Общество

Александр Бречалов Фото: НИА "Нижний Новгород"



Традиционно форум пройдет во всех федеральных округах. Первый форум, в Центральном федеральном округе, примет Ярославль, мероприятие назначено на 1-2 марта.



Генеральный директор Фонда "Перспектива" Александр Свинин в свою очередь добавил, что также форумы планируется провести в Казани (Приволжский федеральный округ), Калиниграде (Северо-Западный), Тюмени (Уральский), Махачкале (Северо-Кавказский), Владивостоке (Дальневосточный), Ростове-на-Дону (Южный), Красноярске (Северный).



Даты остальных форумов пока окончательно не определены. Как отметил Свинин, в 2017 году у форума в каждом округе будет своя магистральная тема, она будет определяться из проблематики каждой территории. Итоговый форум традиционно пройдет в Москве, он будет приурочен к празднованию Дня народного единства 4 ноября.



По мнению Александра Бречалова, в ходе предыдущих двух лет, в течение которых проводились форумы, был выявлен новый тренд некоммерческих организаций – запрос не столько на справедливость, сколько на созидание. Он подчеркнул, что сейчас в стране достаточно тех, кто пытается что-то контролировать, критиковать, но "гораздо важнее создавать что-то своими руками".



Он напомнил также, что в 2017 году будет формироваться новый (шестой) созыв Общественной палаты РФ. Она по-прежнему будет состоять из 168 человек, но при избрании нового созыва будет отменено интернет-голосование за представителей общественных объединений. Их, в количестве 43 человек, будут определять голосованием члены ОП, назначенные президентом РФ (40 человек) и те, кто вошел в ОП РФ от региональных общественных палат (85 человек). Нижегородскую область сейчас в ОП РФ представляют председатель правления Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Валерий Бирюков (от региональной общественной палаты), ректор Нижегородского исламского института им. Х. Фаизханова Дамир Мухетдинов (утвержден указом президента)



Сам же Бречалов сказал журналистам, что не претендует на пост секретаря Общественной палаты России нового созыва. Он объяснил это тем, что, по его мнению, и состав палаты, и председатель должны обновляться. "Три года – это более чем достаточно, чтобы реализовать задуманные инициативы. Тем более, я всегда говорил о ротации и сменяемости. Как бы мы ни проводили мозговые штурмы, со временем появляется зашоренность. Нужны люди, которые должны придать новый импульс", - сказал он и добавил, что правильней было бы, если состав ОП РФ обновится на три четверти.



Третий форум "Сообщество" стартует в России в марте 2017 года. Об этом сообщил секретарь Общественной палаты Александр Бречалов на пресс-конференции 12 января.Традиционно форум пройдет во всех федеральных округах. Первый форум, в Центральном федеральном округе, примет Ярославль, мероприятие назначено на 1-2 марта.Генеральный директор Фонда "Перспектива" Александр Свинин в свою очередь добавил, что также форумы планируется провести в Казани (Приволжский федеральный округ), Калиниграде (Северо-Западный), Тюмени (Уральский), Махачкале (Северо-Кавказский), Владивостоке (Дальневосточный), Ростове-на-Дону (Южный), Красноярске (Северный).Даты остальных форумов пока окончательно не определены. Как отметил Свинин, в 2017 году у форума в каждом округе будет своя магистральная тема, она будет определяться из проблематики каждой территории. Итоговый форум традиционно пройдет в Москве, он будет приурочен к празднованию Дня народного единства 4 ноября.По мнению Александра Бречалова, в ходе предыдущих двух лет, в течение которых проводились форумы, был выявлен новый тренд некоммерческих организаций – запрос не столько на справедливость, сколько на созидание. Он подчеркнул, что сейчас в стране достаточно тех, кто пытается что-то контролировать, критиковать, но "гораздо важнее создавать что-то своими руками".Он напомнил также, что в 2017 году будет формироваться новый (шестой) созыв Общественной палаты РФ. Она по-прежнему будет состоять из 168 человек, но при избрании нового созыва будет отменено интернет-голосование за представителей общественных объединений. Их, в количестве 43 человек, будут определять голосованием члены ОП, назначенные президентом РФ (40 человек) и те, кто вошел в ОП РФ от региональных общественных палат (85 человек). Нижегородскую область сейчас в ОП РФ представляют председатель правления Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Валерий Бирюков (от региональной общественной палаты), ректор Нижегородского исламского института им. Х. Фаизханова Дамир Мухетдинов (утвержден указом президента)Сам же Бречалов сказал журналистам, что не претендует на пост секретаря Общественной палаты России нового созыва. Он объяснил это тем, что, по его мнению, и состав палаты, и председатель должны обновляться. "Три года – это более чем достаточно, чтобы реализовать задуманные инициативы. Тем более, я всегда говорил о ротации и сменяемости. Как бы мы ни проводили мозговые штурмы, со временем появляется зашоренность. Нужны люди, которые должны придать новый импульс", - сказал он и добавил, что правильней было бы, если состав ОП РФ обновится на три четверти. Напомним , итоговый форум "Сообщество" 2016 года проходил в Москве 3-4 ноября.

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