Юрист нижегородской УК предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с муниципальной квартирой Происшествия

Юрисконсульт управляющей компании (УК) из Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с муниципальной квартирой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 13 января 2017 года.



Соучастницей по делу проходит еще одна сотрудница УК. По версии следствия, юрист управляющей компании в г.о.Семеновский с конца 2014 года по май 2015 года, зная, что одна из жительниц квартиры, находящейся в муниципальной собственности, не работает, ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и имеет задолженность по оплате коммунальных услуг, решила незаконно приватизировать данную квартиру, чтобы потом продать ее и присвоить вырученные деньги. При этом юрист также знала, что в этой квартире прописаны малолетние дети 2012 и 2013 годов рождения.



С целью осуществления своего замысла юрист привлекла еще одну сотрудницу управляющей компании. Ее роль заключалась в том, чтобы познакомится с жительницей квартиры, войти в доверие и склонить к выдаче доверенности на право распоряжения жилым помещением. Также сотруднице УК предстояло оформить на свое имя нотариально заверенную доверенность, от имени потерпевшей участвовать в переговорах с покупателем квартиры, подписывать необходимые документы, подыскать покупателя квартиры, обеспечить ее просмотр, сопровождать на встречах с покупателем помещения.



Юрист во время реализации этой схемы занималась оформлением и получала деньги за реализуемое имущество. Рыночная стоимость квартиры составила 654,8 тысяч рублей. Осуществив продажу помещения, сотрудницы управляющей компании поделили средства между собой.



"Таким образом, несовершеннолетние дети потерпевшей незаконно лишены права на жилое помещение, которое за ними закреплено на основании постановлений администрации г.о.Семеновский. Кроме того, администрации округа причинен материальный ущерб на сумму 654,8 тысяч рублей, что относится к крупному размеру", - говорится в сообщении пресс-службы. В ходе следствия сотрудницы управляющей компании вину в совершении преступления не признали.



В настоящее время уголовное дело по обвинению двух сотрудниц управляющей компании в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) поступило в Семеновский районный суд.

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