Проект по ликвидации "Черной дыры" в Нижегородской области прошел экологическую экспертизу Общество

Озеро на территории полигона Черная дыра Фото: НИА "Нижний Новгород"



По информации министерства экологии и природных ресурсов области, теперь положительное заключение получили



"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) утвердила заключение экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы по проекту ликвидации неорганизованной свалки промышленных отходов бывшего производства ОАО "Оргстекло" - "Черная дыра". Таким образом, подрядчик с опережением срока выполнил взятые на себя обязательства по срокам проведения работ на данном объекте", - заявил Александр Байер.







Подрядчик намерен начать ликвидацию трех дзержинских объектов экоущерба в марте 2017 года



Проект по ликвидации свалки "Черная дыра" в Дзержинске Нижегородской области прошел государственную экологическую экспертизу. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Байер 17 января 2017 года.По информации министерства экологии и природных ресурсов области, теперь положительное заключение получили все три проекта – "Черная дыра", шламонакопитель "Белое море" и полигон ТБО Игумново."Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) утвердила заключение экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы по проекту ликвидации неорганизованной свалки промышленных отходов бывшего производства ОАО "Оргстекло" - "Черная дыра". Таким образом, подрядчик с опережением срока выполнил взятые на себя обязательства по срокам проведения работ на данном объекте", - заявил Александр Байер. Как сообщалось в ноябре 2016 года, "ГазЭнергоСтрой" планирует получить итоги государственной экспертизы проекта ликвидации расположенной в Дзержинске свалки химических отходов "Черная дыра" в феврале 2017 года.Подрядчик намерен начать ликвидацию трех дзержинских объектов экоущерба в марте 2017 года при достаточном финансировании Контракт с ООО "ГазЭнергоСтрой - Экологические технологии" на ликвидацию/рекультивацию шламонакопителя "Белое море", свалку промышленных отходов "Черная дыра" и полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Игумново" ГБУ НО "Экология региона" заключило в июле 2016 года. Эту компанию правительство РФ определило в качестве единственного подрядчика по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба на территории города химиков. Стоимость контракта составляет более 4 млрд рублей.

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