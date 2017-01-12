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Общество

Проект по ликвидации "Черной дыры" в Нижегородской области прошел экологическую экспертизу

13 января 2017 15:05  [313] Общество
Озеро на территории полигона Черная дыра (Фото: НИА Нижний Новгород)

Озеро на территории полигона Черная дыра

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект по ликвидации свалки "Черная дыра" в Дзержинске Нижегородской области прошел государственную экологическую экспертизу. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Байер 17 января 2017 года.

По информации министерства экологии и природных ресурсов области, теперь положительное заключение получили все три проекта – "Черная дыра", шламонакопитель "Белое море" и полигон ТБО Игумново.

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) утвердила заключение экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы по проекту ликвидации неорганизованной свалки промышленных отходов бывшего производства ОАО "Оргстекло" - "Черная дыра". Таким образом, подрядчик с опережением срока выполнил взятые на себя обязательства по срокам проведения работ на данном объекте", - заявил Александр Байер.

Как сообщалось в ноябре 2016 года, "ГазЭнергоСтрой" планирует получить итоги государственной экспертизы проекта ликвидации расположенной в Дзержинске свалки химических отходов "Черная дыра" в феврале 2017 года.

Подрядчик намерен начать ликвидацию трех дзержинских объектов экоущерба в марте 2017 года при достаточном финансировании.

Контракт с ООО "ГазЭнергоСтрой - Экологические технологии" на ликвидацию/рекультивацию шламонакопителя "Белое море", свалку промышленных отходов "Черная дыра" и полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Игумново" ГБУ НО "Экология региона" заключило в июле 2016 года. Эту компанию правительство РФ определило в качестве единственного подрядчика по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба на территории города химиков. Стоимость контракта составляет более 4 млрд рублей.

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Теги:
Экология
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