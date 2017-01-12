Ударившая судебного пристава нижегородка предстанет перед судом Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ударившая судебного пристава нижегородка предстанет перед судом. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции региона 13 января 2017 года.Как установило следствие, в сентябре 2016 года подсудимая, находясь в здании одного из отделов управления федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, нарушала общественный порядок. В частности, она выражалась нецензурной бранью, демонстрируя неуважение к окружающим.Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов в рамках своих служебных обязанностей потребовали от нее предъявить документ, удостоверяющий личность, однако та это требование проигнорировала. Тогда один из приставов преградил женщине путь к выходу из здания, на что подсудимая ударила его ладонью по щеке.Женщина обвиняется по ст.318 ч.1 УК РФ – применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Судебное заседание назначено на 16 января.