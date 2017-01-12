Зрители пожаловались в нижегородское УФАС на отсутствие рекламируемых элементов в показе оперы "Carmina Burana" Культура и отдых

Зрители пожаловались в управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области на отсутствие рекламируемых элементов в показе "Монументальной оперы Carmina Burana". Об этом сообщает пресс-служба УФАС.По данному факту антимонопольное ведомство в отношении организаторов мероприятия возбудило дело по признакам нарушения закона "О рекламе". Организатором выступает нижегородская областная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства ММА" (НООО "ФСБЕ ММА").Заявители указали, что приобрели билеты на мероприятие, однако, по их утверждению, оно не соответствовало заявленным в рекламе условиям: на представлении не было балета, детского хора, пиротехнических эффектов; количество артистов не соответствовало заявленному числу, а площадь экрана составляла менее 300 квадратных метров, то есть также менее, чем указывалось в рекламе."Указанные факты свидетельствуют о наличии признаков нарушения требований рекламного законодательства", - пояснили в УФАС.По данным официального сайта мероприятия, шоу "Монументальная опера Carmina Burana" прошло 26 ноября 2016 года в Кремлевском концертном зале Нижнего Новгорода.