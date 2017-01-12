Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Культура и отдых
13 января 2017 16:56  [171] Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 13 по 20 января 2017 года
13 января 2017 16:01  [255] Зрители пожаловались в нижегородское УФАС на отсутствие рекламируемых элементов в показе оперы "Carmina Burana"
12 января 2017 18:58  [180] Репетиции пьесы "Наш городок" начались в Нижегородском драмтеатре 11 января
12 января 2017 09:35  [558] Пакгаузы на нижегородской Стрелке поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия
11 января 2017 16:36  [674] Девятилетняя Алиса Костылева из Нижегородской области получила титул Little princess of the universe 2017
11 января 2017 12:22  [539] Нижний Новгород вошел в федеральную программу "Большие гастроли" на 2017 год
11 января 2017 10:06  [349] Капуцины, циветты, крыланы, козы и овцы принесли пополнение в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
10 января 2017 15:55  [470] ОМК объявила конкурс на монументальную роспись фасада Выксунского метзавода площадью 10 тысяч кв метров
10 января 2017 14:49  [393] Студентки семи нижегородских вузов примут участие в конкурсе "Татьянин день – 2017"
09 января 2017 14:08  [522] Администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к Крещению в 2017 году
Культура и отдых

Зрители пожаловались в нижегородское УФАС на отсутствие рекламируемых элементов в показе оперы "Carmina Burana"

13 января 2017 16:01  [255] Культура и отдых
(Фото: carminaburanann.ru)

Фото: carminaburanann.ru

Зрители пожаловались в управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области на отсутствие рекламируемых элементов в показе "Монументальной оперы Carmina Burana". Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

По данному факту антимонопольное ведомство в отношении организаторов мероприятия возбудило дело по признакам нарушения закона "О рекламе". Организатором выступает нижегородская областная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства ММА" (НООО "ФСБЕ ММА").

Заявители указали, что приобрели билеты на мероприятие, однако, по их утверждению, оно не соответствовало заявленным в рекламе условиям: на представлении не было балета, детского хора, пиротехнических эффектов; количество артистов не соответствовало заявленному числу, а площадь экрана составляла менее 300 квадратных метров, то есть также менее, чем указывалось в рекламе.

"Указанные факты свидетельствуют о наличии признаков нарушения требований рекламного законодательства", - пояснили в УФАС.

По данным официального сайта мероприятия, шоу "Монументальная опера Carmina Burana" прошло 26 ноября 2016 года в Кремлевском концертном зале Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
УФАС
Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph