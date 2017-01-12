Пожар в пищеблоке школы №11 Нижнего Новгорода произошел 12 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Пожар в пищеблоке школы №11 Нижнего Новгорода произошел 12 января 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.Согласно информации, сообщение о возгорании поступило в службы экстренного реагирования около 22:00. В результате сгорело имущество на площади 8 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара 50 человек и 14 единиц техники. Как отметили в пресс-службе, вероятной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Никто не пострадал."Школа оборудована автоматической системой оповещения о пожаре, поэтому сигнал о возгорании поступил очень быстро. Так как пожар произошел в вечернее время, в здании никого не было, загорание оперативно ликвидировано", - сообщили в пресс-службе.