Leroy Merlin планирует открыть гипермаркет на ул. Тепличной в Нижнем Новгороде в июле 2018 года Бизнес





Инвестиции в строительство объекта составят около 1,2 млрд рублей. Планируется создание 500 новых рабочих мест.



Предполагается, что гипермаркет по продаже строительных материалов Leroy Merlin расположится на земельном участке, который компания выкупит у "ТГК-Трилоджи", с представителями которой у губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева сегодня прошло совещание по вопросу строительства в Нижнем Новгороде торгово-логистического комплекса.



На этом совещании присутствующие там представители компании Leroy Merlin подтвердили готовность выкупить у компании "ТГК-Трилоджи" земельный участок площадью 7 га, расположенный на территории комплекса (Канавинский район, ул.Тепличная), для строительства гипермаркета. В министерстве пояснили, что решение вопроса по выкупу участка является окончательным и сделка состоится в ближайшее время.







СПРАВКА:

Компания Leroy Merlin - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Представлена 325 магазинами в Греции, Бразилии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, России, Китае, Турции, Румынии и Украине. Французская компания Leroy Merlin планирует открыть гипермаркет в Нижнем Новгороде в июле 2018 года. Об этом сообщает министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области 13 января 2017 года.Инвестиции в строительство объекта составят около 1,2 млрд рублей. Планируется создание 500 новых рабочих мест.Предполагается, что гипермаркет по продаже строительных материалов Leroy Merlin расположится на земельном участке, который компания выкупит у "ТГК-Трилоджи", с представителями которой у губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева сегодня прошло совещание по вопросу строительства в Нижнем Новгороде торгово-логистического комплекса.На этом совещании присутствующие там представители компании Leroy Merlin подтвердили готовность выкупить у компании "ТГК-Трилоджи" земельный участок площадью 7 га, расположенный на территории комплекса (Канавинский район, ул.Тепличная), для строительства гипермаркета. В министерстве пояснили, что решение вопроса по выкупу участка является окончательным и сделка состоится в ближайшее время. Напомним , что представители Leroy Merlin заявили о готовности построить в Нижнем Новгороде гипермаркет по продаже строительных материалов и инструментов в мае 2016 года.СПРАВКА:Компания Leroy Merlin - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Представлена 325 магазинами в Греции, Бразилии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, России, Китае, Турции, Румынии и Украине.

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