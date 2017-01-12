Фундамент просел в жилом доме в Дзержинске Нижегородской области 14 января Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по региону

Фундамент просел в жилом доме в Дзержинске Нижегородской области 14 января. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.Согласно информации,14 января в 08:00 центр управления кризисными ситуаиями от старшего дежурного единой дежурно-диспетчерской службы г.о. г. Дзержинск поступило сообщение о просадке части фундамента в жилом доме по адресу: г.о. г. Дзержинск, ул. Буденного, 6 "А". Жертв и пострадавших нет. В качестве предупредительной меры проведена эвакуация жителей дома. Силами пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировано 80 человек, в том числе 15 детей. Дальнейшая информация уточняется.По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям были приняты решения о проведении оценки технического состояния жилого дома и вопросы жизнеобеспечения граждан. Администрация г.о.г. Дзержинск открыла телефон "Горячей линии" 8(8313) 26-07- 53. По данному телефону жители, прописанные в данном доме, могут обратиться со своими вопросами.