Жители дома с просевшим фундаментом в Дзержинске Нижегородской области временно размещены в школе №35 Происшествия

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по НО



Согласно информации, после просадки фундамента жилого многоквартирного дома по ул. Буденого 6 "А", ведомство усилило надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе Дзержинске, специалисты службы выехали на место с целью обеспечить контроль за условиями пребывания и питания людей в пункте временного размещения. Жители размещены в пункте временного размещения средней школе №35" по адресу: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 10 "А".







Жители дома с просевшим фундаментом в Дзержинске Нижегородской области временно размещены в школе №35. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.Согласно информации, после просадки фундамента жилого многоквартирного дома по ул. Буденого 6 "А", ведомство усилило надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе Дзержинске, специалисты службы выехали на место с целью обеспечить контроль за условиями пребывания и питания людей в пункте временного размещения. Жители размещены в пункте временного размещения средней школе №35" по адресу: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 10 "А". Напомним , что фундамент просел в жилом доме в Дзержинске Нижегородской области 14 января 2017 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+