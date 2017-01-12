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14 января 2017 11:14  [2693] Фундамент просел в жилом доме в Дзержинске Нижегородской области 14 января
Происшествия

Жители дома с просевшим фундаментом в Дзержинске Нижегородской области временно размещены в школе №35

14 января 2017 11:35  [513] Происшествия
(Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по НО)

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по НО

Жители дома с просевшим фундаментом в Дзержинске Нижегородской области временно размещены в школе №35. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, после просадки фундамента жилого многоквартирного дома по ул. Буденого 6 "А", ведомство усилило надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе Дзержинске, специалисты службы выехали на место с целью обеспечить контроль за условиями пребывания и питания людей в пункте временного размещения. Жители размещены в пункте временного размещения средней школе №35" по адресу: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 10 "А".

Напомним, что фундамент просел в жилом доме в Дзержинске Нижегородской области 14 января 2017 года.

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