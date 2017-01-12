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Происшествия

Жилой дом сгорел в Павлове Нижегородской области 14 января

14 января 2017 11:46  [209] Происшествия
Жилой дом сгорел в Павлове Нижегородской области 14 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 14 января в 06:05 в центр управления в кризисных ситуациях поступило  сообщение о загорании личного жилого дома в г. Павлове. В результате пожара обгорели стены, потолочные перекрытия, сгорело имущество на площади 80 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 20 человек и три единицы техники.

Напомним, что пожар в пищеблоке школы №11 Нижнего Новгорода произошел 12 января 2016 года.

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