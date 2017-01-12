Пятилетний ребенок погиб в ДТП на автотрассе "Работки-Порецкое" в Нижегородской области 14 января Происшествия





По предварительной информации, 14 января около 08:00 на 19 км автодороги "Работки - Порецкое" водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где правым боком автомобиля столкнулся с лекговым "Peugeot" В результате ДТП погиб пятилетний мальчик, который находился на заднем сиденье в детском кресле. Ребенок от полученных травм скончался в больнице. Водитель и пассажир отечественного автомобиля получили ранения различной степени тяжести.



Пятилетний ребенок погиб в ДТП на автотрассе "Работки-Порецкое" в Нижегородской области 14 января. Об этом сообщается на сайте УГИБДД региона.По предварительной информации, 14 января около 08:00 на 19 км автодороги "Работки - Порецкое" водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где правым боком автомобиля столкнулся с лекговым "Peugeot" В результате ДТП погиб пятилетний мальчик, который находился на заднем сиденье в детском кресле. Ребенок от полученных травм скончался в больнице. Водитель и пассажир отечественного автомобиля получили ранения различной степени тяжести. Напомним , что водитель Hyundai на "зебре" наехал на двух подростков в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 11 января 2017 года.

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