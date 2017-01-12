"Исследования повреждения фундамента дома будут проведены в течение нескольких дней", - Валерий Шанцев

Валерий Шанцев Фото: НИА Нижний Новгород



Согласно информации, губернатор дал поручение разместить пострадавших жителей в детском лагере, организовать питание и обеспечить транспортное сообщение.



Глава региона совместно со специалистами регионального МЧС, администрацией города осмотрел квартиры в пострадавшем доме и встретился с жителями, которые временно были размещены в здании школы №35.



Как заявил глава региона по итогам посещения пострадавших квартир, "в доме пошли трещины в основном по внутренним несущим конструктивным элементам".



"Заблокировало двери, окна. Видно, что происходят серьезные строительные изменения, чтобы выяснить причины случившегося, нужны серьезные исследования. Сейчас для того, чтобы понять причину, по линии МЧС России в Дзержинск вертолетом доставляется комплекс "Стрела", который предназначен для обследования зданий, подверженных различным изменениям. Рассчитываем, что обследование займет от одних до трех суток", - отметил губернатор.



Валерий Шанцев также сообщил, что к исследованиям привлечены специалисты Нижегородского строительного университета, а также специалисты по карстовым явлениям.



"Дзержинск всегда был зоной карстовых явлений. Нужно все исследовать, чтобы принять правильное решение. Как только будут сделаны выводы - будет принято решение, что дальше делать с домом. А пока важно обеспечить всем необходимым жителей пострадавшего дома. Сейчас под контролем спасателей жители смогут войти в свои квартиры, взять необходимые вещи. Муниципалитету необходимо оперативно организовать для дзержинцев размещение в "Городе спорта", питание и транспортное сообщение с центром города, чтобы людям можно было ходить на работу", - подвел итог Шанцев.







"Исследования повреждения фундамента дома будут проведены в течение нескольких дней", - об этом губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил по итогам выездной совместной инспекции жилого дома в Дзержинске, где 14 января произошла просадка части фундамента.Согласно информации, губернатор дал поручение разместить пострадавших жителей в детском лагере, организовать питание и обеспечить транспортное сообщение.Глава региона совместно со специалистами регионального МЧС, администрацией города осмотрел квартиры в пострадавшем доме и встретился с жителями, которые временно были размещены в здании школы №35.Как заявил глава региона по итогам посещения пострадавших квартир, "в доме пошли трещины в основном по внутренним несущим конструктивным элементам"."Заблокировало двери, окна. Видно, что происходят серьезные строительные изменения, чтобы выяснить причины случившегося, нужны серьезные исследования. Сейчас для того, чтобы понять причину, по линии МЧС России в Дзержинск вертолетом доставляется комплекс "Стрела", который предназначен для обследования зданий, подверженных различным изменениям. Рассчитываем, что обследование займет от одних до трех суток", - отметил губернатор.Валерий Шанцев также сообщил, что к исследованиям привлечены специалисты Нижегородского строительного университета, а также специалисты по карстовым явлениям."Дзержинск всегда был зоной карстовых явлений. Нужно все исследовать, чтобы принять правильное решение. Как только будут сделаны выводы - будет принято решение, что дальше делать с домом. А пока важно обеспечить всем необходимым жителей пострадавшего дома. Сейчас под контролем спасателей жители смогут войти в свои квартиры, взять необходимые вещи. Муниципалитету необходимо оперативно организовать для дзержинцев размещение в "Городе спорта", питание и транспортное сообщение с центром города, чтобы людям можно было ходить на работу", - подвел итог Шанцев. Напомним , что 14 января 2017 года фундамент просел в жилом доме в Дзержинске по ул. Буденного 6А. Все жители были эвакуированы и размещены в школе №35.

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