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Происшествия

Полиция организует круглосуточную охрану имущества в квартирах эвакуированных жителей дома в Дзержинске Нижегородской области

14 января 2017 18:17  [456] Происшествия
(Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по НО)

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по НО

(НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова) Полиция организует круглосуточную охрану имущества в квартирах эвакуированных жителей дома с просевшим фундаментом в Дзержинске Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 14 января 2017 года.

Собеседник уточнил, что полиция организует круглосуточное дежурство до выяснения обстоятельств произошедшего. В ГУ МЧС по региону НИА "Нижний Новгород" сообщили, что на месте происшествия также находятся сотрудники ведомства.

В кирпичном пятиэтажном доме 1976 года постройки, где произошло ЧП, зарегистрировано 152 проживающих и после просадки фундамента они отсутствуют в своих квартирах до выяснения обстоятельств произошедшего. Жильцов временно разместили в здании школы №35 города.

Напомним, что сообщение о просадке части фундамента в жилом доме, расположенного на ул. Буденного, 6 "А" Дзержинска поступило 14 января в 08:00. Из дома эвакуировано 80 человек, в том числе 15 детей. Принято решение провести оценку технического состояния жилого дома.

Пока по итогам выездной совместной инспекции этого жилого дома установлено, что в нем пошли трещины в основном по внутренним несущим конструктивным элементам, заблокировало двери и окна.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сказал, что для выяснения причин МЧС России направило в Дзержинск вертолетом комплекс "Стрела", который предназначен для обследования зданий, подверженных различным изменениям.

Он также сообщил, что сообщил, что к исследованиям привлечены специалисты Нижегородского строительного университета и специалисты по карстовым явлениям.

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