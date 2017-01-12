Три пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 15 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 15 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Первый пожар был зарегистрирован в 4:25 в д. Лазазей Дальнеконстантиновского района: там сгорели баня и надворная постройка на общей площади 120 кв.м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства МЧС: 15 человек и четыре единицы техники.Сообщения еще о двух пожарах поступили около 5 часов утра. В д. Березовка Арзамасского района загорелась баня, из-за чего обгорели стены бани и гаража на площади 42 кв.м.А в Урене в это же время начался пожар в квартире – там обгорела ее внутренняя отделка на площади 9 кв.м.