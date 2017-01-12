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Происшествия

Доследственная проверка по факту деформации фундамента жилого дома проводится в Дзержинске Нижегородской области

15 января 2017 11:44  [580] Происшествия
(Фото: ГУ МЧС России по региону)

Фото: ГУ МЧС России по региону

Доследственная проверка по факту деформации фундамента жилого дома проводится в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 14 января 2017 года.

Согласно информации, утром 14 января жильцы дома 6А по ул. Будённого обнаружили трещину по стене дома, а также смещение стенных перегородок. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали жильцов аварийного дома, пострадавших нет.

Следователи и криминалисты регионального СУ СК России по области и организовали доследственную проверку. "При осмотре места происшествия установлено, что пятиэтажное двухподъездное кирпичное строение было введено в эксплуатацию в 1976 году. По фасаду здания обнаружена вертикальная трещина. Кроме того, внутри здания также имеется вертикальная трещина по несущей стене сооружения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, из аварийного дома эвакуированы 84 человека, они временно размещены в помещении средней школы № 35 Дзержинска. Кроме того, в настоящее время более 16 семей размещены в загородном комплексе "Город спорта".

Следователи СК опросили более 50 человек, проживавших в доме, а также представителей домоуправляющей компании, которая обслуживала данный дом. Также изъята документация, необходимая для установления обстоятельств деформации здания.

Как заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, исследования повреждения фундамента дома будут проведены в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что полиция организует круглосуточную охрану имущества в квартирах эвакуированных жителей дома.

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