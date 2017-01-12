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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения миграционного законодательства в Арзамасском районе Нижегородской области

15 января 2017 20:09  [75] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения миграционного законодательства в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел МВД России по Арзамасу 15 января 2017 года.

Согласно информации, участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками полиции по вопросам миграции ОМВД России по г. Арзамасу выяснили, что 39-летний житель прописал в своей квартире пятерых граждан ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.

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