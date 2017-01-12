Житель г. Бора Нижегородской области предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель г. Бора Нижегородской области предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщает прокуратура региона 16 января 2016 года.Согласно информации, 34-летний мужчина обвиняется в преступлении по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере) и ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, днем 27 август 2016 года у жилого дома на ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде он подобрал сверток, в котором находился наркотик. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре в его одежде обнаружили и изъяли найденный сверток, а при досмотре в его квартире были найдены наркотические средства в крупном размере.Обвиняемый вину признал, уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд.