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Происшествия

Житель г. Бора Нижегородской области предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков

16 января 2017 09:30  [241] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель г. Бора Нижегородской области предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщает прокуратура региона 16 января 2016 года.

Согласно информации, 34-летний мужчина обвиняется в преступлении по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере) и ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, днем 27 август 2016 года у жилого дома на ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде он подобрал сверток, в котором находился наркотик. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре в его одежде обнаружили и изъяли найденный сверток, а при досмотре в его квартире были найдены наркотические средства в крупном размере.

Обвиняемый вину признал, уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд.

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