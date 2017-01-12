БК "Нижний Новгород" обыграл "Цмоки Минск" со счетом 102:95 в матче 15 января Спорт

БК "Нижний Новгород" обыграл "Цмоки Минск" со счетом 102:95 в матче 15 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.Таким образом нижегородцы добыли третью победу в Лиге ВТБ. Самым результативным в составе "Нижнего Новгорода" стал Кенни Бойнтон с 23 очками, у Кейна - дабл-дабл - 22 очка и 10 подборов."Мы играли хорошо на протяжении 30 минут, но в последней четверти при разнице в 20 очков нам почему-то показалось, что игра закончилась. "Цмоки" сумели этим воспользоваться, проявили характер и наказали нас. Наша команда снова не смогла сохранить концентрацию в защите до конца матча, но радует, что контролировали подбор. Будем разбираться в ошибках, и через два дня нас ждет важнейшая игра в Еврокубке", - сказал главный тренер БК "Нижний Новгород" Артурс Шталбергс, комментируя игру.