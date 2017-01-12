Объем пассажирских перевозок в нижегородском аэропорту снизился на 18% по итогам 2016 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, общий объем составил 780 тысяч человек. "Причиной падения является спад пассажиропотока на международном сегменте. Увеличение пассажиропотока на внутренних линиях на 11% оказалось недостаточным для возмещения", - говорится в сообщении.



На внутрироссийских авиалиниях было обслужено 684, 5 тысяч пассажиров, на международных – более 95 тысяч.



"Наибольшее отрицательное влияние оказывает



В пресс-релизе отмечается, что самым популярным направлением в прошедшем году традиционно стала Москва: на нем обслужили 465 тысяч пассажиров, что на 3% выше, чем в 2015 году. Санкт-Петербург уступил второе место в рейтинге востребованных направлений. Его опередили Симферополь (55,5 тысяч человек) и Сочи (48,9 тысяч человек). Замыкает пятёрку – Самара (20,8 тысяч человек).



Самым динамично растущим направлением стала Казань. Благодаря программе субсидирования маршрутов ПФО количество пассажиров здесь выросло в 16 раз по сравнению с 2015 годом. Оно превысило 13 тысяч человек.



Из курортных направлений наибольший рост пассажиропотока показал российский юг. На маршруте Нижний Новгород - Сочи за год было обслужено более 48,9 тысяч пассажиров, что в три раза превышает показатель 2015 года. В два раза больше нижегородцев воспользовались прямым воздушным сообщением с аэропортом Симферополя (55,5 тысяч человек).



Всего в 2016 году было выполнено 14 115 взлетно-посадочных операции. Объем грузовых перевозок вырос на 2% по сравнению с прошлым годом и составил 1060 тонн. Общий объем пассажирских перевозок в нижегородском аэропорту Стригино снизился на 18% по итогам 2016 года. Об этом сообщает дирекция аэропорта по стратегическим коммуникациям.Согласно информации, общий объем составил 780 тысяч человек. "Причиной падения является спад пассажиропотока на международном сегменте. Увеличение пассажиропотока на внутренних линиях на 11% оказалось недостаточным для возмещения", - говорится в сообщении.На внутрироссийских авиалиниях было обслужено 684, 5 тысяч пассажиров, на международных – более 95 тысяч."Наибольшее отрицательное влияние оказывает запрет на полеты в Египет, а также запрет на выполнение чартерных рейсов в Турцию, отменный только в конце августа 2016 года", - говорится в сообщении.В пресс-релизе отмечается, что самым популярным направлением в прошедшем году традиционно стала Москва: на нем обслужили 465 тысяч пассажиров, что на 3% выше, чем в 2015 году. Санкт-Петербург уступил второе место в рейтинге востребованных направлений. Его опередили Симферополь (55,5 тысяч человек) и Сочи (48,9 тысяч человек). Замыкает пятёрку – Самара (20,8 тысяч человек).Самым динамично растущим направлением стала Казань. Благодаря программе субсидирования маршрутов ПФО количество пассажиров здесь выросло в 16 раз по сравнению с 2015 годом. Оно превысило 13 тысяч человек.Из курортных направлений наибольший рост пассажиропотока показал российский юг. На маршруте Нижний Новгород - Сочи за год было обслужено более 48,9 тысяч пассажиров, что в три раза превышает показатель 2015 года. В два раза больше нижегородцев воспользовались прямым воздушным сообщением с аэропортом Симферополя (55,5 тысяч человек).Всего в 2016 году было выполнено 14 115 взлетно-посадочных операции. Объем грузовых перевозок вырос на 2% по сравнению с прошлым годом и составил 1060 тонн.

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