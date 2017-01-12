Сервис "Караоке" Интерактивного ТВ стал самым востребованным у пользователей услуг "Ростелекома" в Поволжье в Новый год Бизнес

Сервисы "Видеопрокат" и "Караоке" Интерактивного ТВ в новогодние праздники стали самыми востребованными у пользователей услуг "Ростелекома" в Поволжье. Об этом сообщает пресс-служба компании 16 января 2017 года.Согласно информации, в среднем в первую неделю января число обращений к данным сервисам возросло в четыре раза. Время, проведенное пользователями Интерактивного ТВ у телевизоров за девять праздничных дней, превысило продолжительность просмотров за предыдущий месяц."Пользователи Интерактивного ТВ 96 тысяч раз обратились к сервису "Видеопрокат". Особый интерес в праздничные дни вызвали фильмы в категории "прямо из кинотеатра" – новинки мирового и отечественного кино, которые становятся доступны в сервисе одновременно с выходом их на большие экраны либо сразу после премьерных показов. Самым рейтинговым по количеству просмотров стал фильм "28 панфиловцев", - говорится в сообщении.Популярностью также пользовались и другие новинки, появившиеся в видеотеке в первый день января, такие как "Девушка в поезде", "Дом странных детей Мисс Перегрин", "Инферно". Мультипликационные фильмы "Тролли", "Миньоны: Мини-фильмы. Коллекция" и "Тайная жизнь домашних животных" стали в новогодние каникулы хитами у юных телезрителей, которые по активности пользования сервисом традиционно не уступают взрослой аудитории.Свыше 50 тысяч песен исполнено пользователями Интерактивного ТВ из сервиса "Караоке". Пик обращения к сервису пришелся на 1 января 2017 года. Наиболее часто звучали песни "А я только с мороза", "Женщина, я не танцую", "Оттепель".Кроме того, 1 января абонентами компании в Поволжье совершено свыше 2,7 млн звонков по домашнему телефону, что в 1,25 раза превышает среднестатистический показатель, при этом перегрузок не наблюдалось, сеть отработала стабильно и без потерь вызовов.Нагрузка на междугородные и международные сети возросла на 20% и 50% соответственно. Наиболее популярными международными направлениями для пользователей домашней телефонии традиционно являются Казахстан, Белоруссия и Украина. Из стран дальнего зарубежья наибольшее количество вызовов приходится на Германию.Дополнительными опциями для выгодных звонков по России, такими как "Безлимитная Россия", "Твоя страна" и другими, воспользовались свыше 50 тысяч абонентов компании. При этом более 11 тысяч абонентов заранее позаботились о новогодних праздниках, подключив дополнительные опции телефонии еще в декабре."Для обеспечения стабильной работы телекоммуникационной инфраструктуры в новогодние праздники компания на территории обслуживания макрорегионального филиала "Волга" провела организационно-технические мероприятия. В частности, были выполнены работы по оптимизации загрузки сети, на транзитных междугородных узлах связи подключено 248 дополнительных каналов, также организовано круглосуточное дежурство специалистов центра управления сетями связи. В результате объекты и сети связи в период повышенной нагрузки функционировали в штатном режиме", - говорится в сообщении.