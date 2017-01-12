Суд в Борском г.о. Нижегородской области запретил доступ к 11 сайтам интим-услуг Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Борском г.о. Нижегородской области запретил доступ к 11 сайтам интим-услуг. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 16 января 2017 года.Согласно информации, борская городская прокуратура в ходе проверки выявила в сети Интернет 41 сайт с информацией об оказании интимных услуг за материальное вознаграждение. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.Суд установил, что действительно, на указанных страницах содержится информация об оказании интимных услуг с указанием прейскурантов цен, размещены фотографии порнографического характера, переход на страницы осуществляется без ограничения.В настоящее время суд удовлетворил 11 исков. После вступления решений в законную силу они будут переданы в управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу для закрытия доступа к сайтам. По остальным искам дела находятся на стадии рассмотрения в суде.