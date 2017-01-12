Суд вынес решение о прекращении деятельности полигона ТБО в Кулебаках Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, в суд с иском к ООО, администрации городского округа г. Кулебаки о прекращении эксплуатации полигона твердых бытовых отходов и восстановлении нарушенных земель обратился прокурор города.



В иске он указал, что полигон расположен на земельном участке лесного фонда, перевод лесных земель в нелесные не осуществлялся, ООО использует полигон ТБО для утилизации отходов в нарушение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательства об отходах производства и потребления.



Представители администрации городского округа исковые требования не признали. По их словам, без лицензии полигон используется потому, что документ попросту не выдают. Отказом же в выдаче лицензии является то, что указанный полигон должен прекратить свое существование, поскольку на территории Выксунского г.о. будет создан другой - он будет обслуживать и Кулебакский район. Однако в настоящее время полигон не создан.



Представители управления Роспотребнадзора по области и департамента лесного хозяйства региона заявленные требования поддержали. По их мнению, для устранения нарушения лесного законодательства целесообразно осуществить перевод земель лесного фонда в земли иных категорий.



В итоге суд пришел к выводу, что данный участок используется не по назначению. "Нарушения действующего законодательства при эксплуатации полигона ТБО были установлены вступившим в законную силу решением Кулебакского городского суда от 5 февраля 2013 года. Неоднократно предоставлялась отсрочка исполнения указанного решения суда, однако до настоящего времени оно не исполнено", - говорится в сообщении.



Суд постановил, что эксплуатация указанного полигона ТБО должна быть прекращена. При решении вопроса суд принял во внимание доводы администрации г.о.г. Кулебаки о том, что в настоящее время отсутствует альтернативная площадка, на которой могли бы быть размещены отходы, и предоставил полгода с момента вступления решения суда в законную силу для поиска иных мест складирования ТБО.



Решение суда в законную силу не вступило.







В ноябре 2016 года нижегородское правительство Суд вынес решение о прекращении деятельности полигона ТБО в Кулебаках Нижегородской области. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 16 января 2017 года.Согласно информации, в суд с иском к ООО, администрации городского округа г. Кулебаки о прекращении эксплуатации полигона твердых бытовых отходов и восстановлении нарушенных земель обратился прокурор города.В иске он указал, что полигон расположен на земельном участке лесного фонда, перевод лесных земель в нелесные не осуществлялся, ООО использует полигон ТБО для утилизации отходов в нарушение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательства об отходах производства и потребления.Представители администрации городского округа исковые требования не признали. По их словам, без лицензии полигон используется потому, что документ попросту не выдают. Отказом же в выдаче лицензии является то, что указанный полигон должен прекратить свое существование, поскольку на территории Выксунского г.о. будет создан другой - он будет обслуживать и Кулебакский район. Однако в настоящее время полигон не создан.Представители управления Роспотребнадзора по области и департамента лесного хозяйства региона заявленные требования поддержали. По их мнению, для устранения нарушения лесного законодательства целесообразно осуществить перевод земель лесного фонда в земли иных категорий.В итоге суд пришел к выводу, что данный участок используется не по назначению. "Нарушения действующего законодательства при эксплуатации полигона ТБО были установлены вступившим в законную силу решением Кулебакского городского суда от 5 февраля 2013 года. Неоднократно предоставлялась отсрочка исполнения указанного решения суда, однако до настоящего времени оно не исполнено", - говорится в сообщении.Суд постановил, что эксплуатация указанного полигона ТБО должна быть прекращена. При решении вопроса суд принял во внимание доводы администрации г.о.г. Кулебаки о том, что в настоящее время отсутствует альтернативная площадка, на которой могли бы быть размещены отходы, и предоставил полгода с момента вступления решения суда в законную силу для поиска иных мест складирования ТБО.Решение суда в законную силу не вступило. Напомним также , в декабре 2016 года суд признал незаконным разрешение на ввод в эксплуатацию полигона бытовых отходов в Богородском районе.В ноябре 2016 года нижегородское правительство утвердило территориальную схему обращения с отходами. Согласно Схеме, новые межмуниципальные полигоны с мусоросортировочными комплексами необходимо построить в четырех кластерных зонах, условно обозначенных как Выксунская (Выксунский, Навашинский, Кулебакский г.о.), Арзамасская (Арзамас, Арзамасский район, Первомайск, Саров, Ардатовский, Вадский, Вознесенский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Лукояновский, Перевозский, Починковский, Шатковский районы), Сергачская (Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский, правобережье Лысковского и Воротынского районов) и Уренская (Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы). Срок завершения строительства обозначен 2020 годом.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+