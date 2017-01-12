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Культура и отдых

Департамент культуры Нижнего Новгорода не определился с финансированием фестиваля им. Евстигнеева в 2017 году

16 января 2017 12:04  [265] Культура и отдых
Награждение лауреатов фестиваля 2008 (Фото: театральный фестиваль им. Евгения Евстигнеева)

Награждение лауреатов фестиваля 2008

Фото: театральный фестиваль им. Евгения Евстигнеева

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Департамент культуры Нижнего Новгорода не определился с суммой финансирования театрального фестиваля имени Евгения Евстигнеева в 2017 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры горадминистрации.

Согласно информации, в настоящее время департамент культуры ведет переговоры с Нижегородским отделением Союза театральных деятелей РФ о дате проведения и формате фестиваля в этом году. Вопрос о конкретных суммах софинансирования мероприятия со стороны бюджета города "будет решаться по итогам переговоров".

В свою очередь председатель Нижегородского отделения СТД Сергей Кабайло, комментируя данную тему, отметил, что департамент культуры обсуждал с СТД вопрос в конце 2016 года, но пока соглашений по проведению фестиваля достигнуто не было.

"Этот вопрос будет повторно обсуждаться на общем заседании в конце января 2017 года. Уточню, что фестиваль им. Евстигнеева ранее не организовывался Союзом театральных деятелей. Мы не против того, чтобы он проходил, но, вероятнее всего, и в этом году мы не будем иметь к нему непосредственного отношения. Хотя окончательное решение, конечно же, будет принято по итогам общего решения членов Союза", - сказал Сергей Кабайло.

Напомним, что театральный фестиваль им. Евстигнеева в 2016 году не состоялся из-за отсутствия средств на его проведение. Последний раз он проходил в 2015 году.

В августе 2016 года администрация Нижнего Новгорода пообещала помочь с проведением фестиваля в 2017 году. По словам директора департамента культуры горадминистрации Натальи Сухановой, состоялся телефонный разговор с организатором фестиваля Ниной Прибутковской, по итогам которого была достигнута договоренность о том, что в следующем сезоне фестиваль "обязательно состоится при активной поддержке администрации города".

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