Нижегородская администрация готова отложить заседание суда с инвестором по реконструкции д.1 на ул. Стрелка Общество

ул.Стрелка, д. №1 Фото: Google maps (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация готова отложить заседание суда с инвестором по реконструкции д.1 на ул. Стрелка. Об этом глава администрации Сергей Белов сообщил журналистам после оперативного совещания 16 января 2017 года.



Сити-менеджер напомнил, что сегодня, 16 января, должен состояться суд по иску администрации к НООО "Новый город" о расторжении инвестконтракта на реконструкцию дома №1 по ул. Стрелка. Белов отметил, что администрация постарается отложить процесс до второй половины февраля.



"В январе мы пригласим инвестора, чтобы он предоставил дорожную карту, сообщил, в какие сроки будет выполнять работы, а мы уже будем отслеживать исполнение этих сроков. Если вдруг инвестор снова нарушит обязательства – будем помещение изымать в судебном порядке", - отметил сити-менеджер.



Сергей Белов также подчеркнул, что ему не хотелось бы лишать инвестора права реконструировать здание. "У нас мало времени, чтобы привести дом в порядок к Чемпионату мира. Мне нужно, чтобы инвестор все сделал в срок и расплатился с долгами", - добавил глава администрации.







В январе председатель НООО "Новый город", депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский



Ранее инвестор сообщил, что Нижегородская администрация готова отложить заседание суда с инвестором по реконструкции д.1 на ул. Стрелка. Об этом глава администрации Сергей Белов сообщил журналистам после оперативного совещания 16 января 2017 года.Сити-менеджер напомнил, что сегодня, 16 января, должен состояться суд по иску администрации к НООО "Новый город" о расторжении инвестконтракта на реконструкцию дома №1 по ул. Стрелка. Белов отметил, что администрация постарается отложить процесс до второй половины февраля."В январе мы пригласим инвестора, чтобы он предоставил дорожную карту, сообщил, в какие сроки будет выполнять работы, а мы уже будем отслеживать исполнение этих сроков. Если вдруг инвестор снова нарушит обязательства – будем помещение изымать в судебном порядке", - отметил сити-менеджер.Сергей Белов также подчеркнул, что ему не хотелось бы лишать инвестора права реконструировать здание. "У нас мало времени, чтобы привести дом в порядок к Чемпионату мира. Мне нужно, чтобы инвестор все сделал в срок и расплатился с долгами", - добавил глава администрации. Напомним , ранее в компании сообщили, что приостановили выплаты за аренду из-за того, что в 2016 году КУГИ дважды повышал плату за пользование зданием.В январе председатель НООО "Новый город", депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский обратился к губернатору региона Валерию Шанцеву по ситуации с реконструкцией д.1 по ул. Стрелка. В своем письме он отметил, что горадминистрация 5 сентября 2016 года выдала разрешение на реконструкцию муниципального здания, и почти в то же время комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) направил нам уведомление о расторжении договора аренды объекта и подал иск в арбитражный суд о расторжении инвестконтракта, что делает невозможным реализацию проекта.Ранее инвестор сообщил, что намерен взыскать с нижегородской администрации свои затраты на подготовку к реконструкции дома, в случае расторжения инвестиционного контракта.

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