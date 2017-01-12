(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Нижегородская администрация готова отложить заседание суда с инвестором по реконструкции д.1 на ул. Стрелка. Об этом глава администрации Сергей Белов сообщил журналистам после оперативного совещания 16 января 2017 года.
Сити-менеджер напомнил, что сегодня, 16 января, должен состояться суд по иску администрации к НООО "Новый город" о расторжении инвестконтракта на реконструкцию дома №1 по ул. Стрелка. Белов отметил, что администрация постарается отложить процесс до второй половины февраля.
"В январе мы пригласим инвестора, чтобы он предоставил дорожную карту, сообщил, в какие сроки будет выполнять работы, а мы уже будем отслеживать исполнение этих сроков. Если вдруг инвестор снова нарушит обязательства – будем помещение изымать в судебном порядке", - отметил сити-менеджер.
Сергей Белов также подчеркнул, что ему не хотелось бы лишать инвестора права реконструировать здание. "У нас мало времени, чтобы привести дом в порядок к Чемпионату мира. Мне нужно, чтобы инвестор все сделал в срок и расплатился с долгами", - добавил глава администрации.
Напомним
, ранее в компании сообщили, что приостановили выплаты за аренду из-за того, что в 2016 году КУГИ дважды повышал плату за пользование зданием.
В январе председатель НООО "Новый город", депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский обратился
к губернатору региона Валерию Шанцеву по ситуации с реконструкцией д.1 по ул. Стрелка. В своем письме он отметил, что горадминистрация 5 сентября 2016 года выдала разрешение на реконструкцию муниципального здания, и почти в то же время комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) направил нам уведомление о расторжении договора аренды объекта и подал иск в арбитражный суд о расторжении инвестконтракта, что делает невозможным реализацию проекта.
Ранее инвестор сообщил, что намерен
взыскать с нижегородской администрации свои затраты на подготовку к реконструкции дома, в случае расторжения инвестиционного контракта.
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