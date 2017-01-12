Синоптики прогнозируют в Нижегородской области мороз до -19° в крещенскую ночь Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области мороз до -19° в крещенскую ночь, 19 января 2017 года. Об этом сообщает начальник отдела метпрогнозов нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.По ее словам, 16 и 17 января с прохождением атмосферного фронта прогнозируется снег, более интенсивный 17 января, местами пройдут метели. При значительной облачности и юго-восточном ветре максимальная температура воздуха днем составит 16 января -3…-5°, ночью и днем 17 января – колебания от -6° до -9°.18 января с ростом атмосферного ожидается кратковременный снег. Северо-западный ветер принесет дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до -10…-13°, днем -7…-10°.В крещенскую ночь (на 19 января) синоптики ожидают умеренный мороз: преобладающая температура -12…-15°, при прояснениях на востоке и севере области до -17…-19°, днем 19 января около -10°. Кратковременный снег пройдет лишь местами."Ощущение дискомфорта будет вносить северный, северо-западный умеренный ветер. На дорогах наледи", - отметила Ольга Мокеева.