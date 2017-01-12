Нижегородская администрация рассматривает вопрос о выделении 22 млн рублей на ремонт треснувшего в 2015 г. дома по пр.Ленина Общество

Дом №19 по пр.Ленина Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода рассматривает вопрос о выделении 22 млн рублей на ремонт д.19 по пр. Ленина. Об этом сообщила главы Ленинского района Надежда Рожкова после оперативного совещания 16 января 2017 года.



По ее словам, дом признан аварийным и подлежит реконструкции. "В 2016 году администрация направила 1 млн рублей на проектные работы. Согласно проекту, необходимо усиление фундамента дома и обвязка несущих стен. В настоящее время в городе рассматривается вопрос о выделении субсидии на выполнение ремонтных работ – 22 млн рублей", - рассказала Надежда Рожкова.



Она также добавила, что проектировщики рекомендовали жителям четвертого подъезда этого дома на время ремонта заселиться в маневренный фонд. "В этом подъезде проживают только собственники помещений, и они должны понимать, что живут в аварийном доме и сами также отвечают за свою жизнь. Принудительно выселить жителей в маневренный фонд мы не можем, а если не выедут – работы проводить нельзя", - подчеркнула Надежда Рожкова.



Сроки проведения ремонта жилого дома глава районной администрации не уточнила.



Администрация Нижнего Новгорода рассматривает вопрос о выделении 22 млн рублей на ремонт д.19 по пр. Ленина. Об этом сообщила главы Ленинского района Надежда Рожкова после оперативного совещания 16 января 2017 года.По ее словам, дом признан аварийным и подлежит реконструкции. "В 2016 году администрация направила 1 млн рублей на проектные работы. Согласно проекту, необходимо усиление фундамента дома и обвязка несущих стен. В настоящее время в городе рассматривается вопрос о выделении субсидии на выполнение ремонтных работ – 22 млн рублей", - рассказала Надежда Рожкова.Она также добавила, что проектировщики рекомендовали жителям четвертого подъезда этого дома на время ремонта заселиться в маневренный фонд. "В этом подъезде проживают только собственники помещений, и они должны понимать, что живут в аварийном доме и сами также отвечают за свою жизнь. Принудительно выселить жителей в маневренный фонд мы не можем, а если не выедут – работы проводить нельзя", - подчеркнула Надежда Рожкова.Сроки проведения ремонта жилого дома глава районной администрации не уточнила. Напомним , трещина на доме образовалась еще в феврале 2015 года.

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