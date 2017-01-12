Администрация Нижнего Новгорода планирует заключить контракт на поставку 50 автобусов с ООО ТЦ "Русский автобус" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Администрация Нижнего Новгорода планирует заключить контракт на поставку 50 автобусов с ООО ТЦ "Русский автобус" (Павлово, Нижегородская область). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, компания была единственным участником назначенных на 16 января 2017 года торгов на право поставки полунизкопольных автобусов. Аукцион был признан несостоявшимся. При этом заявку ТЦ "Русский автобус" комиссия признала соответствующей требованиям. Администрация приняла решение направить компании проект контракта для его заключения по цене, не превышающей



Напомним, что торги по закупке 50 автобусов на газомоторном топливе за 318 млн рублей администрация







СПРАВКА:

ООО ТЦ "Русский автобус" зарегистрировано в Павлове Нижегородской области. Учредителями являются Антон Киреев и Константин Тувыкин. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности компании – торговля автотранспортными средствами. Администрация Нижнего Новгорода планирует заключить контракт на поставку 50 автобусов с ООО ТЦ "Русский автобус" (Павлово, Нижегородская область). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.Согласно информации, компания была единственным участником назначенных на 16 января 2017 года торгов на право поставки полунизкопольных автобусов. Аукцион был признан несостоявшимся. При этом заявку ТЦ "Русский автобус" комиссия признала соответствующей требованиям. Администрация приняла решение направить компании проект контракта для его заключения по цене, не превышающей начальную цену – 387,9 млн рублей.Напомним, что торги по закупке 50 автобусов на газомоторном топливе за 318 млн рублей администрация планировала провести 2 декабря 2016 года, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок. В администрации тогда отметили, что без федеральной субсидии департамент может себе позволить закупку только меньшего числа автобусов: 41 вместо 50, и не на газомоторном, а на дизельном топливе. В облправительстве позднее сообщили о готовности выделить недостающие средства для закупки всех 50 автобусов. В конце декабря сообщалось , что на закупку автобусов облправительство выделит администрации 221,5 млн рублей.СПРАВКА:ООО ТЦ "Русский автобус" зарегистрировано в Павлове Нижегородской области. Учредителями являются Антон Киреев и Константин Тувыкин. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности компании – торговля автотранспортными средствами.

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