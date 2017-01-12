План по вводу жилья в Нижнем Новгороде за 2016 год выполнен на 76% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Как сообщило управление по работе со СМИ горадминистрации 16 января 2017 года со ссылкой на директора департамента строительства Юрия Щеголева, на территории города в прошедшем году введено в эксплуатацию 453 тысяч кв.м жилья, из них 328 тысяч - многоквартирные жилые дома и 125 тысяч - объекты индивидуального жилищного строительства.



По сравнению с 2015 годом, когда было введено 442,5 тысяч кв.м., количество введенного жилья увеличилось на 2,4%.



На 2017 год план установлен в объеме 500 тысяч кв.м или 84% к изначальному плану 2016 года.



Напомним,



План по вводу жилья в Нижнем Новгороде за 2016 год выполнен на 76%.Как сообщило управление по работе со СМИ горадминистрации 16 января 2017 года со ссылкой на директора департамента строительства Юрия Щеголева, на территории города в прошедшем году введено в эксплуатацию 453 тысяч кв.м жилья, из них 328 тысяч - многоквартирные жилые дома и 125 тысяч - объекты индивидуального жилищного строительства.По сравнению с 2015 годом, когда было введено 442,5 тысяч кв.м., количество введенного жилья увеличилось на 2,4%.На 2017 год план установлен в объеме 500 тысяч кв.м или 84% к изначальному плану 2016 года.Напомним, план по вводу жилья в Нижнем Новгороде на 2016 год был установлен на уровне 598 тысяч кв.м., он выполнен на 76%. Также напомним , что план по вводу жилья в Нижегородской области в 2017 году останется на уровне 2016 года – 1,3 млн кв. м.

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