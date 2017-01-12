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Происшествия

Количество погибших в ДТП на дороге Работки – Порецкое в Нижегородской области достигло двух

16 января 2017 14:03  [258] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество погибших в ДТП на дороге Работки – Порецкое в Нижегородской области достигло двух. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Напомним, авария произошла 14 января 2017 года на 19 км указанной автодороги в Большемурашкинском районе. Водитель ВАЗ-2125 выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Peugeot. В тот же день стало известно, что после аварии в больнице погиб пятилетний пассажир отечественного автомобиля.

По данным на 16 января, женщина 1990 года рождения из этого же авто умерла в больнице. Водитель ВАЗа, мужчина 1988 года рождения, получил переломы грудной клетки и тазобедренного сустава.

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