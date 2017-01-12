Рособрнадзор запретил прием в нижегородский филиал УРИО Общество

Нижегородский филиал УРИО Фото: Официальная группа филиала в соцсети (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием в нижегородский филиал Университета российского инновационного образования (прежнее название – Университет российской академии образования). Об этом сообщается на сайте ведомства 13 января 2017 года.



Согласно информации, прием в нижегородский филиал вуза наряду с астраханским запрещен "в связи с неисполнением предписания в установленные сроки".



Как сообщила НИА "Нижний Новгород" директор филиала Варвара Капацинская, официальное письмо от Рособрнадзора, которое должно прийти на адрес головного вуза в Москве, пока не получено.



"Мы будем эту ситуацию прояснять, потому что пока непонятно, почему такое решение было принято. Мы три раза направляли комплекты различных документов в Рособрнадзор, которые они запрашивали. Все было представлено вовремя, никаких замечаний по комплектам не было. Поэтому для меня сейчас загадка, что же именно имелось в виду", - отметила директор нижегородского филиала. Капацинская также подчеркнула, что пока официальное письмо не получено, руководство филиала ничего предпринимать не будет.



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием в нижегородский филиал Университета российского инновационного образования (прежнее название – Университет российской академии образования). Об этом сообщается на сайте ведомства 13 января 2017 года.Согласно информации, прием в нижегородский филиал вуза наряду с астраханским запрещен "в связи с неисполнением предписания в установленные сроки".Как сообщила НИА "Нижний Новгород" директор филиала Варвара Капацинская, официальное письмо от Рособрнадзора, которое должно прийти на адрес головного вуза в Москве, пока не получено."Мы будем эту ситуацию прояснять, потому что пока непонятно, почему такое решение было принято. Мы три раза направляли комплекты различных документов в Рособрнадзор, которые они запрашивали. Все было представлено вовремя, никаких замечаний по комплектам не было. Поэтому для меня сейчас загадка, что же именно имелось в виду", - отметила директор нижегородского филиала. Капацинская также подчеркнула, что пока официальное письмо не получено, руководство филиала ничего предпринимать не будет. Напомним , что в ноябре 2016 года Рособрнадзор лишил аккредитации ряд специальностей в нижегородском филиале Московского гуманитарно-экономического университета (МГЭУ).

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+