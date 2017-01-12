Рособрнадзор запретил прием в нижегородский филиал УРИО

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Нижегородский филиал УРИО
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием в нижегородский филиал Университета российского инновационного образования (прежнее название – Университет российской академии образования). Об этом сообщается на сайте ведомства 13 января 2017 года.
Согласно информации, прием в нижегородский филиал вуза наряду с астраханским запрещен "в связи с неисполнением предписания в установленные сроки".
Как сообщила НИА "Нижний Новгород" директор филиала Варвара Капацинская, официальное письмо от Рособрнадзора, которое должно прийти на адрес головного вуза в Москве, пока не получено.
"Мы будем эту ситуацию прояснять, потому что пока непонятно, почему такое решение было принято. Мы три раза направляли комплекты различных документов в Рособрнадзор, которые они запрашивали. Все было представлено вовремя, никаких замечаний по комплектам не было. Поэтому для меня сейчас загадка, что же именно имелось в виду", - отметила директор нижегородского филиала. Капацинская также подчеркнула, что пока официальное письмо не получено, руководство филиала ничего предпринимать не будет.
Напомним
, что в ноябре 2016 года Рособрнадзор лишил аккредитации ряд специальностей в нижегородском филиале Московского гуманитарно-экономического университета (МГЭУ).
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