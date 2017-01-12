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Культура и отдых

Четыре крупных проекта реализует нижегородский музей Горького в 2017 году в рамках подготовки к юбилею писателя

16 января 2017 14:24  [204] Культура и отдых
Литературный музей А.М. Горького (Фото: НИА Нижний Новгород)

Литературный музей А.М. Горького

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Четыре крупных проекта реализует МБУК "Государственный ордена Почета музей Горького" в 2017 году в рамках подготовки к юбилею писателя, который пройдет в 2018 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщила директор музея Лариса Моторина 16 января.

По ее словам, в текущем году в рамках подготовки к юбилею Максима Горького пройдет ряд региональных проектов и один федеральный.

В частности, 28 марта откроется выставка "Образ Максима Горького в работах нижегородских художников". На данный момент ведутся переговоры, утверждается список работ.

Далее будет организована выставка, посвящённая 115-летию со дня написания пьесы "На дне", а в конце года будет подготовлен федеральный проект "Литературные портреты" – музейная экспозиция очерков русских писателей о Горьком и его творчестве. Также Литературный музей подготовит к открытию новый зал, экспозиция в котором будет называться "Несвоевременные мысли", ее планируется посвятить различным аспектам жизни писателя. Сроки открытия экспозиции на данный момент утверждаются.

Напомним, что Горьковский музей планирует реализовать три проекта продвижения бренда Максима Горького в Нижнем Новгороде в 2016-2017 годах.

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