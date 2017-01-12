Четыре крупных проекта реализует нижегородский музей Горького в 2017 году в рамках подготовки к юбилею писателя Культура и отдых

Литературный музей А.М. Горького Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Четыре крупных проекта реализует МБУК "Государственный ордена Почета музей Горького" в 2017 году в рамках подготовки к юбилею писателя, который пройдет в 2018 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщила директор музея Лариса Моторина 16 января.



По ее словам, в текущем году в рамках подготовки к юбилею Максима Горького пройдет ряд региональных проектов и один федеральный.



В частности, 28 марта откроется выставка "Образ Максима Горького в работах нижегородских художников". На данный момент ведутся переговоры, утверждается список работ.



Далее будет организована выставка, посвящённая 115-летию со дня написания пьесы "На дне", а в конце года будет подготовлен федеральный проект "Литературные портреты" – музейная экспозиция очерков русских писателей о Горьком и его творчестве. Также Литературный музей подготовит к открытию новый зал, экспозиция в котором будет называться "Несвоевременные мысли", ее планируется посвятить различным аспектам жизни писателя. Сроки открытия экспозиции на данный момент утверждаются.



Четыре крупных проекта реализует МБУК "Государственный ордена Почета музей Горького" в 2017 году в рамках подготовки к юбилею писателя, который пройдет в 2018 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщила директор музея Лариса Моторина 16 января.По ее словам, в текущем году в рамках подготовки к юбилею Максима Горького пройдет ряд региональных проектов и один федеральный.В частности, 28 марта откроется выставка "Образ Максима Горького в работах нижегородских художников". На данный момент ведутся переговоры, утверждается список работ.Далее будет организована выставка, посвящённая 115-летию со дня написания пьесы "На дне", а в конце года будет подготовлен федеральный проект "Литературные портреты" – музейная экспозиция очерков русских писателей о Горьком и его творчестве. Также Литературный музей подготовит к открытию новый зал, экспозиция в котором будет называться "Несвоевременные мысли", ее планируется посвятить различным аспектам жизни писателя. Сроки открытия экспозиции на данный момент утверждаются. Напомним , что Горьковский музей планирует реализовать три проекта продвижения бренда Максима Горького в Нижнем Новгороде в 2016-2017 годах.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+