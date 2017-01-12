ННГУ и Саровбизнесбанк вручили I премию "PRO Лобачевский – 2017" Общество

ННГУ и Саровбизнесбанк вручили I премию PRO Лобачевский – 2017 Фото: Саровбизнесбанк



Согласно информации, вручение премии за популяризацию российской науки и высшего образования в СМИ "PRO Лобачевский – 2017" прошло 13 января 2017 года в ННГУ. Премия вручается впервые, и ее лауреатами стали средства массовой информации и журналисты, которые в своей работе уделяют значительное внимание продвижению в СМИ и новых медиа достижений российских ученых и высшей школы.



Учредителями премии выступили ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Саровбизнесбанк. Университет предложил идею создать премию, а банк оказал финансовую поддержку в ее организации.



По итогам 2016 года были отобраны самые интересные и актуальные передачи, новостные сюжеты, газетные статьи и материалы, размещенные в интернете, рассказывающие о том, как сегодня живет и развивается наука и высшая школа в Нижегородской области.



В церемонии награждения приняли участие министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области Сергей Кучин, президент Саровбизнесбанка Ирина Алушкина, ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов, руководство и представители СМИ Нижнего Новгорода и области.



"Премия “PRO Лобачевский”, которая, я надеюсь, станет традиционной, положительным образом скажется на освещении научных событий в регионе. Хочется выразить благодарность всем лауреатам премии, ведь вы не только открываете людям дверь в закрытый и интересный мир науки, но и воспитываете интерес к ней", - отметила Ирина Алушкина.



По словам ректора ННГУ Евгения Чупрунова, данная премия станет традиционной и призвана поддержать усилия и начинания СМИ, направленные на развитие такого важного направления, как научная журналистика. "Создавая эту премию, мы поставили задачу привлечь внимание масс-медиа к научным темам и научной повестке, давать наиболее полную и объективную картину того, что происходит сегодня в научном мире, какие цели преследует современная наука и как её достижения могут повысить качество жизни каждого человека", – подчеркнул Евгений Чупрунов.



Премию получили десять человек, список можно посмотреть ННГУ и Саровбизнесбанк вручили I премию "PRO Лобачевский – 2017". Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Саровбизнесбанк" 16 января 2017 года.Согласно информации, вручение премии за популяризацию российской науки и высшего образования в СМИ "PRO Лобачевский – 2017" прошло 13 января 2017 года в ННГУ. Премия вручается впервые, и ее лауреатами стали средства массовой информации и журналисты, которые в своей работе уделяют значительное внимание продвижению в СМИ и новых медиа достижений российских ученых и высшей школы.Учредителями премии выступили ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Саровбизнесбанк. Университет предложил идею создать премию, а банк оказал финансовую поддержку в ее организации.По итогам 2016 года были отобраны самые интересные и актуальные передачи, новостные сюжеты, газетные статьи и материалы, размещенные в интернете, рассказывающие о том, как сегодня живет и развивается наука и высшая школа в Нижегородской области.В церемонии награждения приняли участие министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области Сергей Кучин, президент Саровбизнесбанка Ирина Алушкина, ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов, руководство и представители СМИ Нижнего Новгорода и области."Премия “PRO Лобачевский”, которая, я надеюсь, станет традиционной, положительным образом скажется на освещении научных событий в регионе. Хочется выразить благодарность всем лауреатам премии, ведь вы не только открываете людям дверь в закрытый и интересный мир науки, но и воспитываете интерес к ней", - отметила Ирина Алушкина.По словам ректора ННГУ Евгения Чупрунова, данная премия станет традиционной и призвана поддержать усилия и начинания СМИ, направленные на развитие такого важного направления, как научная журналистика. "Создавая эту премию, мы поставили задачу привлечь внимание масс-медиа к научным темам и научной повестке, давать наиболее полную и объективную картину того, что происходит сегодня в научном мире, какие цели преследует современная наука и как её достижения могут повысить качество жизни каждого человека", – подчеркнул Евгений Чупрунов.Премию получили десять человек, список можно посмотреть здесь . Планируется, что премия "PRO Лобачевский" будет вручаться ежегодно в день российской печати.

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