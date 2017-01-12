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Культура и отдых

"Надеемся, что украшение Нижнего Новгорода к юбилею Горького начнется уже во второй половине 2017 года", - Лариса Моторина

16 января 2017 14:54  [202] Культура и отдых
Лариса Моторина (Фото: НИА Нижний Новгород)

Лариса Моторина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Надеемся, что украшение Нижнего Новгорода к юбилею Горького начнется уже во второй половине 2017 года", - об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" директор МБУК "Государственный ордена Почета музей Горького" Лариса Моторина сообщила, комментируя планы по подготовке к празднованию юбилея писателя Максима Горького в 2018 году.

Она добавила, что с наступлением тепла в 2017 году начнется ремонт фасада домика Каширина. "На данный момент полностью готова проектно-сметная документация по ремонту. Как только наступит теплое время года, можно будет приступать к реставрации здания. Также запланирован ремонт здания особняка купчихи Буристровой, в котором расположен один из филиалов музея. Эта работа продлится с 2017-го по 2018-й год, так как она достаточно масштабна и затратна", - отметила собеседница агентства

"Кроме того, мы совместными усилиями подготовили концепцию по оформлению Нижнего Новгорода в стилистике, отвечающей тематике юбилея. Реализацией проекта будет заниматься городская рекламная служба. Проект получил предварительное одобрение в горадминистрации. Планируется, что работы по украшению города начнутся во второй половине текущего года", - подвела итог Лариса Моторина.

Напомним, что в 2015 году ЗАО "СМУ-77" выполнил проект реставрации Дома купчихи Бурмистровой на ул. Минина в Нижнем Новгороде. Ориентировочная стоимость ремонта составит почти 180 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к юбилею планируется тематическое оформление изображениями и панно центральных площадок города, а также мест, связанных с именем нижегородского писателя. Кроме того, предполагается, что центр города украсят флаговые конструкции с изображением буревестника. Также в концепцию оформления войдут остановки общественного транспорта, оформленные цитатами и изображениями писателя.

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