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Спорт

Тренировочную площадку на стадионе "Химик" в Дзержинске реконструирует ООО "АрмСтрой"

16 января 2017 15:01  [147] Спорт
Стадион Химик (Фото: Стадион Химик)

Стадион Химик

Фото: Стадион "Химик"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Тренировочную площадку на стадионе "Химик" в Дзержинске реконструирует ООО "АрмСтрой" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, компания подала единственную заявку на участие в торгах, назначенных на 16 января 2017 года. Аукционная комиссия признала ее соответствующей требованиям, в связи с чем было принято решение заключить контракт с ООО "АрмСтрой".

Напомним, реконструкция объекта должна быть завершена до декабря 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта была указана в размере 133 млн 592 тысячи рублей, в том числе из федерального бюджета должно быть выделено 44,6 млн рублей.

Напомним также, администрация Нижнего Новгорода намерена начать строительство тренировочной площадки к ЧМ-2018 на ул. Карла Маркса в I квартале 2017 года.

Как сообщалось ранее, в январе 2016 года FIFA утвердила три предматчевые тренировочные площадки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Одна из них - на базе детской спортивной школы "Мещера" (ул. Карла Маркса, 17а), вторая - в 200 метрах от дома №19 по ул. Карла Маркса, третья - на стадионе "Локомотив" (пер. Балаклавский,1).

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