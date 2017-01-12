Тренировочную площадку на стадионе "Химик" в Дзержинске реконструирует ООО "АрмСтрой" Спорт

Стадион Химик Фото: Стадион "Химик" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Тренировочную площадку на стадионе "Химик" в Дзержинске реконструирует ООО "АрмСтрой" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, компания подала единственную заявку на участие в торгах, назначенных на 16 января 2017 года. Аукционная комиссия признала ее соответствующей требованиям, в связи с чем было принято решение заключить контракт с ООО "АрмСтрой".











Тренировочную площадку на стадионе "Химик" в Дзержинске реконструирует ООО "АрмСтрой" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.Согласно информации, компания подала единственную заявку на участие в торгах, назначенных на 16 января 2017 года. Аукционная комиссия признала ее соответствующей требованиям, в связи с чем было принято решение заключить контракт с ООО "АрмСтрой". Напомним , реконструкция объекта должна быть завершена до декабря 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта была указана в размере 133 млн 592 тысячи рублей, в том числе из федерального бюджета должно быть выделено 44,6 млн рублей. Напомним также , администрация Нижнего Новгорода намерена начать строительство тренировочной площадки к ЧМ-2018 на ул. Карла Маркса в I квартале 2017 года. Как сообщалось ранее , в январе 2016 года FIFA утвердила три предматчевые тренировочные площадки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Одна из них - на базе детской спортивной школы "Мещера" (ул. Карла Маркса, 17а), вторая - в 200 метрах от дома №19 по ул. Карла Маркса, третья - на стадионе "Локомотив" (пер. Балаклавский,1).

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