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Бизнес

Tele2 информирует о запуске благотворительного сервиса с целью поддержки фонда "Навстречу переменам"

16 января 2017 15:06  [120] Бизнес

Tele2 информирует о запуске благотворительного сервиса, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам".

Согласно информации, этот фонд помогает социальным предпринимателям России реализовывать проекты, направленные на улучшение жизни детей в стране. С помощью нового благотворительного сервиса абоненты Tele2 также легко могут поддержать людей, которые помогают детям. Все собранные средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов. При этом каждую неделю пользователи будут получать от фонда информацию о людях, которым оказывается помощь благодаря сделанным пожертвованиям.

Благотворительным сервисом Tele2 могут воспользоваться только частные абоненты оператора, использующие авансовую систему расчетов (тарифный план с предоплатной системой расчетов). Услуга не доступна для абонентов корпоративных тарифных планов.

СПРАВКА:
Фонд "Навстречу переменам" работает в России с 2011 года. Партнерами фонда являются оператор мобильной связи Tele2 и газета Metro. За пять лет работы фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей в России. Наиболее значимые и актуальные программы помощи детям отбираются ежегодно в ходе специального конкурса. Авторы этих проектов получают от организаторов и партнеров конкурса гранты на развитие социально направленного бизнеса, консультационную помощь и информационную поддержку.

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Теги:
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