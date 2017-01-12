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Культура и отдых

Нижегородский ТЮЗ начал работу над спектаклем "Алиса в стране чудес"

16 января 2017 15:27  [177] Культура и отдых
Театр юного зрителя (Фото: НИА Нижний Новгород)

Театр юного зрителя

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Нижегородский Театр юного зрителя начал работу над спектаклем "Алиса в стране чудес". Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе театра.

Согласно информации, премьера назначена на 25 февраля 2017 года. Спектакль ставится по мотивам знаменитого произведения Льюиса Кэррола. Формат постановки предполагает наличие необычных декораций и костюмов (сценограф - Ольга Лагеда, художник по костюмам – Наталья Симакова).

Репетиции уже начались. В театре отметили, что спектакль ставит специально приглашенный из Москвы режиссер Карен Нерсисян. Автор пьесы – Дмитрий Дашков, автор музыки – Алексей Шевцов.

Напомним, что репетиции пьесы "Наш городок" начались в Нижегородском драмтеатре 11 января 2017 года.

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