Нижегородский ТЮЗ начал работу над спектаклем "Алиса в стране чудес" Культура и отдых

Театр юного зрителя Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Нижегородский Театр юного зрителя начал работу над спектаклем "Алиса в стране чудес". Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе театра.



Согласно информации, премьера назначена на 25 февраля 2017 года. Спектакль ставится по мотивам знаменитого произведения Льюиса Кэррола. Формат постановки предполагает наличие необычных декораций и костюмов (сценограф - Ольга Лагеда, художник по костюмам – Наталья Симакова).



Репетиции уже начались. В театре отметили, что спектакль ставит специально приглашенный из Москвы режиссер Карен Нерсисян. Автор пьесы – Дмитрий Дашков, автор музыки – Алексей Шевцов.



Нижегородский Театр юного зрителя начал работу над спектаклем "Алиса в стране чудес". Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе театра.Согласно информации, премьера назначена на 25 февраля 2017 года. Спектакль ставится по мотивам знаменитого произведения Льюиса Кэррола. Формат постановки предполагает наличие необычных декораций и костюмов (сценограф - Ольга Лагеда, художник по костюмам – Наталья Симакова).Репетиции уже начались. В театре отметили, что спектакль ставит специально приглашенный из Москвы режиссер Карен Нерсисян. Автор пьесы – Дмитрий Дашков, автор музыки – Алексей Шевцов. Напомним , что репетиции пьесы "Наш городок" начались в Нижегородском драмтеатре 11 января 2017 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+