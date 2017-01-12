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Политика

Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области

16 января 2017 15:46  [681] Политика
Сергей Протасов (Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в НО)

Сергей Протасов

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в НО

(НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова) Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Фонде.

По словам собеседника агентства, 9 января 2017 года Сергей Протасов написал заявление об уходе по собственному желанию с поста в связи с переходом на другую работу.

"В настоящее время ведется подбор кандидатов на должность исполняющего обязанности директора, который в связи со сложностью и многоэтапностью данной процедуры будет оставаться таковым до окончательного утверждения в должности. Временно исполняет обязанности директора фонда капремонта заместитель директора фонда Вера Коссых", - сообщили в фонде.

Напомним, Сергей Протасов был назначен гендиректором Фонда капремонта МКД в марте 2014 года. До этого он занимал должность руководителя Региональной службы по тарифам.

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