Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области Политика

Сергей Протасов Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в НО (НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова) Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Фонде.



По словам собеседника агентства, 9 января 2017 года Сергей Протасов написал заявление об уходе по собственному желанию с поста в связи с переходом на другую работу.



"В настоящее время ведется подбор кандидатов на должность исполняющего обязанности директора, который в связи со сложностью и многоэтапностью данной процедуры будет оставаться таковым до окончательного утверждения в должности. Временно исполняет обязанности директора фонда капремонта заместитель директора фонда Вера Коссых", - сообщили в фонде.



Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Фонде.По словам собеседника агентства, 9 января 2017 года Сергей Протасов написал заявление об уходе по собственному желанию с поста в связи с переходом на другую работу."В настоящее время ведется подбор кандидатов на должность исполняющего обязанности директора, который в связи со сложностью и многоэтапностью данной процедуры будет оставаться таковым до окончательного утверждения в должности. Временно исполняет обязанности директора фонда капремонта заместитель директора фонда Вера Коссых", - сообщили в фонде. Напомним , Сергей Протасов был назначен гендиректором Фонда капремонта МКД в марте 2014 года. До этого он занимал должность руководителя Региональной службы по тарифам.

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