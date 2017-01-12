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Общество

Выставка "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" пройдет на Нижегородской ярмарке 15-19 марта

16 января 2017 16:19  [144] Общество
Нижегородская ярмарка (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородская ярмарка

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выставка "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" пройдет на Нижегородской ярмарке 15-19 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ВЗАО "Нижегородская ярмарка".

Согласно информации, выставка представит современное оснащение для охоты и рыбалки, охотничьи трофеи, приборы и средства навигации, палатки и товары для туризма, водно-моторную, мото- и автотехнику и многое другое.

Туристическое направление выставки познакомит с базами отдыха и наиболее выгодными предложениями предстоящего сезона. Среди постоянных участников выставки такие крупные компании, как ТД "Серебряный ручей", ТД "Окунь", "Спиннинглайн", ТД "Волжанка", холдинг "Эко Фиш" и другие.

Важной частью выставки станет насыщенная деловая программа, которую составят конференции, семинары и презентации. Традиционно особым вниманием посетителей и экспонентов пользуются захватывающие розыгрыши подарков от компаний-участниц выставки, зрелищные и познавательные мастер-классы от опытнейших рыболовов и охотников, а также выступления творческих коллективов.

"Специализированная выставка "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" – это более 19 тысяч посетителей, свыше 120 участников-лидеров отрасли, большой охват регионов России, а также официальные представительства из стран ближнего и дальнего зарубежья, около тысячи переговоров", - отмечается в сообщении.

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