ХIХ выставка "Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение" пройдет в Нижнем Новгороде 16-19 мая Общество

Нижегородская ярмарка Фото: НИА "Нижний Новгород"

ХIХ специализированная выставка "Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение" пройдет в Нижнем Новгороде 16-19 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка".Согласно информации, проект реализуется в рамках одного из самых масштабных мероприятий региона – международного научно-промышленного форума "Великие реки" (экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность)/ICEF.Выставка по традиции посвящена роли энергетики как основы стабильного развития различных отраслей экономики и является значимым событием Приволжского федерального округа.Ежегодно в ней принимают участие производители и поставщики со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющие широкий ассортимент электротехнического, светотехнического и вспомогательного оборудования, оборудование для автоматизации технологических процессов, а также новинки в сфере производства и сбережения электроэнергии.В 2016 году выставку совместно с форумом "Великие реки" посетило более 7500 человек, 73% из них являются специалистами."Эта выставка является частью целого каскада выставочных проектов, в их числе не только международный научно-промышленный форум "Великие реки", но и экспозиции "Чистая Вода. Технологии. Оборудование", "Великие реки России" и Архитектурно-строительный форум, что усиливает интерес к мероприятию со стороны смежных отраслей и увеличивает количество деловых посетителей", - резюмируется в сообщении.