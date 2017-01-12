Судья в Нижнем Новгороде взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Федеральный судья в Нижнем Новгороде взят под государственную защиту в связи с появлением угроз в социальных сетях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 16 января 2017 года.Согласно информации, в связи с появившимися угрозами, в том числе и публичного характера в адрес федерального судьи Романа Ярцева, принято решение о предоставлении государственной защиты как ему, так и членам его семьи."Судейское сообщество призывает воздержаться от публичных оценок действий федерального судьи до заключения квалификационной коллегии судей Нижегородской области или иного уполномоченного органа", - отмечается в сообщении.Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета.СПРАВКА:Ярцев Роман Валерьевич родился в 1971 году. Трудовую деятельность начал после прохождения службы в рядах Российской Армии и окончания Саратовской государственной академии права. С 1995 года по 1996 год - старший юрист ООО Юридической конторы "Ваше право". С 1996 года по 2004 год – стажер, адвокат Саратовской специализированной коллегии адвокатов.Указом Президента Российской Федерации от 25.08.2007 года №1097 назначен судьей Нижегородского областного суда. Решением Квалификационной коллегии судей Нижегородской области от 21 февраля 2013 года присвоен второй квалификационный класс судьи. Приказом председателя Нижегородского областного суда от 10 января 2013 года утвержден председателем судебного состава.Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Является членом экзаменационной комиссии Нижегородской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.Одновременно с исполнением своих служебных обязанностей Ярцев занимается научно-преподавательской деятельностью в ННГУ им. Н.И. Лобачевского" (кафедра уголовного процесса и криминалистики) и в Приволжском филиале ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия" (кафедра уголовно-правовых дисциплин).За большой личный вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд в отмечен Благодарностью Совета судей РФ.