Строительство II очереди Центра славянской культуры стартовало в селе Дивеево Нижегородской области Культура и отдых

Митрополит Георгий и губернатор Валерий Шанцев на открытии библиотечного корпуса Центра славянской культуры (31.07.2011) Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, вторая очередь включает в себя ДК с киноконцертным залом на 350 мест. Объект



Как отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев во время своего визита в Дивеево 15 января, все новые учреждения культурного центра будут расположены в одном здании: библиотека, киноконцертный зал и музыкальная школа, рассчитанная на посещение 132 человек в сутки. Строительство Центра славянской культуры решает вопросы материально-технического обеспечения духовного развития молодежи.



Как подчеркнула директор автономного муниципального учреждения межпоселенческой централизованной библиотечной системы Дивеевского муниципального района Галина Тунина, единственный большой зал, где можно проводить концерты – это районный Дом культуры. Сейчас он располагается в неприспособленном здании переоборудованного магазина. Поэтому в Дивееве есть потребность в большом актовом зале. "Мы надеемся, что строительство второй и третьей очереди пускового комплекса пойдет на пользу не только местным жителям, но и гостям", - отметила она.



Министр культуры области Сергей Горин в свою очередь, что на 2017 год сформированы амбициозные планы – Строительство II очереди Центра славянской культуры стартовало в селе Дивеево Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 16 января 2017 года.Согласно информации, вторая очередь включает в себя ДК с киноконцертным залом на 350 мест. Объект стоимостью 117,5 млн рублей должен быть построен до 20 декабря 2017 года.Как отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев во время своего визита в Дивеево 15 января, все новые учреждения культурного центра будут расположены в одном здании: библиотека, киноконцертный зал и музыкальная школа, рассчитанная на посещение 132 человек в сутки. Строительство Центра славянской культуры решает вопросы материально-технического обеспечения духовного развития молодежи.Как подчеркнула директор автономного муниципального учреждения межпоселенческой централизованной библиотечной системы Дивеевского муниципального района Галина Тунина, единственный большой зал, где можно проводить концерты – это районный Дом культуры. Сейчас он располагается в неприспособленном здании переоборудованного магазина. Поэтому в Дивееве есть потребность в большом актовом зале. "Мы надеемся, что строительство второй и третьей очереди пускового комплекса пойдет на пользу не только местным жителям, но и гостям", - отметила она.Министр культуры области Сергей Горин в свою очередь, что на 2017 год сформированы амбициозные планы – будут построены 12 модульных Домов культуры, закончится реконструкция театра "Вера" и дома купца Смирнова. Кроме того, в этом году будет запущен федеральный проект по ремонту ДК и улучшению материально-технической базы областных досуговых центров и творческих клубов.

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