Суд продлил на полгода конкурсное производство в отношении нижегородского депутата Валерия Гельжиниса Политика

Валерий Гельжинис Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Арбитражный суд Нижегородской области продлил на полгода конкурсное производство в отношении депутата Думы Нижнего Новгорода Валерия Гельжиниса. Об этом сообщается на сайте суда.



Согласно опубликованной информации, заседание суда состоялось 12 января 2017 года. Задолженность депутата, по данным арбитражного суда, составляет на январь более 45 млн рублей. В реестр требований кредиторов в рамках конкурсного производства изначально были включены требования ЗАО "Запсибкомбанк" на 19,8 млн рублей, затем суд включил в реестр требования физлица (житель г. Заволжье Александр Быков) на 6,3 млн рублей и требования акционерного банка "Девон-Кредит" на 19,2 млн рублей. Очередное заседание суда по апелляции Гельжиниса на включение в реестр требований указанного банка назначено на 17 января. Среди кредиторов также указаны "Совкомбанк" и "Сбербанк России".



Кроме того, 10 января 2017 года суд оставил без движения заявление физлица (жителя г. Пятигорска Артема Зинченко) о включении в реестр требований кредиторов 42,7 млн рублей. При этом при устранении нарушений, допущенных при подаче заявления в суд, иск может быть принят к производству.



В эфире ТК "Волга" финансовый управляющий Ренат Насыров отметил, что Гельжинис "не считает нужным сотрудничать с ним, не отвечает на запросы, его представитель также не идет на контакт". Представитель банка-кредитора Татьяна Органская, в свою очередь, подчеркнула, что "быстро события развиваться не будут, так как со стороны заемщика были предприняты меры по выводу активов".



"Перед нами стоит задача по нахождению этого имущества и по выявлению сделок, которые были совершены незаконно", - отметила Татьяна Органская.



Кредитор Александр Быков добавил, что будет требовать от Валерия Гельжиниса возвращения долга и решать вопрос о возбуждении в отношении депутата уголовного дела. "Скорее всего, Гельжинис думает, что его покровители будут и дальше решать вопросы о его неприкосновенности", - отметил Быков.



Арбитражный суд Нижегородской области продлил на полгода конкурсное производство в отношении депутата Думы Нижнего Новгорода Валерия Гельжиниса. Об этом сообщается на сайте суда.Согласно опубликованной информации, заседание суда состоялось 12 января 2017 года. Задолженность депутата, по данным арбитражного суда, составляет на январь более 45 млн рублей. В реестр требований кредиторов в рамках конкурсного производства изначально были включены требования ЗАО "Запсибкомбанк" на 19,8 млн рублей, затем суд включил в реестр требования физлица (житель г. Заволжье Александр Быков) на 6,3 млн рублей и требования акционерного банка "Девон-Кредит" на 19,2 млн рублей. Очередное заседание суда по апелляции Гельжиниса на включение в реестр требований указанного банка назначено на 17 января. Среди кредиторов также указаны "Совкомбанк" и "Сбербанк России".Кроме того, 10 января 2017 года суд оставил без движения заявление физлица (жителя г. Пятигорска Артема Зинченко) о включении в реестр требований кредиторов 42,7 млн рублей. При этом при устранении нарушений, допущенных при подаче заявления в суд, иск может быть принят к производству.В эфире ТК "Волга" финансовый управляющий Ренат Насыров отметил, что Гельжинис "не считает нужным сотрудничать с ним, не отвечает на запросы, его представитель также не идет на контакт". Представитель банка-кредитора Татьяна Органская, в свою очередь, подчеркнула, что "быстро события развиваться не будут, так как со стороны заемщика были предприняты меры по выводу активов"."Перед нами стоит задача по нахождению этого имущества и по выявлению сделок, которые были совершены незаконно", - отметила Татьяна Органская.Кредитор Александр Быков добавил, что будет требовать от Валерия Гельжиниса возвращения долга и решать вопрос о возбуждении в отношении депутата уголовного дела. "Скорее всего, Гельжинис думает, что его покровители будут и дальше решать вопросы о его неприкосновенности", - отметил Быков. Напомним , что в октябре 2016 года апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве Валерия Гельжиниса. До прекращения производства по делу о банкротстве Гельжинису запрещено покидать пределы РФ.

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