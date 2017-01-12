Заполняемость нижегородских бизнес-инкубаторов составила 50% по итогам трех кварталов 2016 года Бизнес

Заполняемость нижегородских бизнес-инкубаторов составила 50% по итогам трех кварталов 2016 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 16 января 2017 года.Согласно информации, на сегодняшний день в Нижегородской области функционирует 10 бизнес-инкубаторов. Ключевым объектом поддержки начинающих предпринимателей является имущественный комплекс ГУ "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" (НИБИ).В 2017 году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУ НИБИ в бюджете региона заложено 82 млн рублей и 1 млн рублей - на его материально-техническое обеспечение. В 2016 году на те же цели в бюджете области был заложен 81 млн рублей. Обеспечение остальных бизнес-инкубаторов Нижегородской области происходит за счет бюджетов соответствующих муниципалитетов.Также в 2017 году планируется направить 3 млн рублей в виде субсидий на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов. Получатели будут отобраны на основе конкурса.Ключевыми показателями результативности деятельности бизнес-инкубаторов считаются количество услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства бизнес-инкубатором. В 2015 году их было оказано 1571, за три квартала 2016 года – 1319.Сумма совокупной выручки резидентов бизнес-инкубаторов по итогам 2015 года составила 644,3 млн рублей, за три квартала 2016 года – 333,9 млн рублей.Количество сотрудников компаний-резидентов стало снижаться, если в 2015 году оно составляло 542 человека, то на конец сентября 2016 года – 489 человек.СПРАВКА:ГУ "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" состоит из: Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора (поддержка предпринимателя на "посевной" стадии развития предприятия); Бизнес-инкубатора Технопарка в сфере высоких технологий (стадия развития "старп-ап"); Бизнес-цента Технопарка в сфере высоких технологий (поддержка компаний на стадии "рост"). Совместная деятельность двух бизнес-инкубаторов и бизнес-центра позволяет реализовать ступенчатую структуру развития инновационных компаний, включая возможность дальнейшего развития компаний в индустриальных парках и технопарках региона.Помимо комплекса ГУ "НИБИ" в Нижегородской области функционируют бизнес-инкубатор в поселке Сатис Дивеевского района, а также Борский, Павловский, Заволжский, Тоншаевский бизнес-инкубаторы, Бизнес-инкубатор городского округа г.Выкса, Бизнес-инкубатор г.Дзержинска и бизнес-инкубатор г.Городец.Все бизнес инкубаторы Нижегородской области оказывают начинающим предпринимателям консультационные услуги по вопросам регистрации компании, подготовки бизнес-плана и презентации проекта, формирования команды, поиска источников финансирования и защиты интеллектуальной собственности в рамках программы прединкубации.Компаниям, прошедшим конкурсный отбор и ставшим резидентами бизнес-инкубатора, в рамках программы инкубации оказывается комплекс услуг, который включает: льготную аренду полностью оборудованного офисного помещения (мебель, оргтехника); помощь в подготовке бизнес-плана; содействие в налаживании бизнес-процессов; консультационные услуги по юридическим, бухгалтерским, маркетинговым, управленческим и другим вопросам; содействие в поиске персонала; продвижение проектов за счет участия в различных выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях как в России, так и за рубежом; содействие в разработке маркетинговых, рекламных и пиар кампаний; помощь в поиске инвесторов.