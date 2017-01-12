Нижегородский театр "Комедiя" начал репетировать новый спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро" 16 января Культура и отдых

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Нижегородский театр "Комедiя" начал репетировать новый спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро" 16 января. Об этом сообщали в театре корреспонденту НИА "Нижний Новгород".



Согласно инфомации, спектакль будет поставлен по по пьесе Пьера Огюстена Карона де Бомарше. В рамках подготовки к спектаклю 16 января на малой сцене театра прошла презентация макета декораций художника - постановщика Бориса Шлямина и эскизов костюмов Андрея Климова (Москва). На читке пьесы встретились режиссер спектакля Вадим Данцигер (Москва) и актерский состав спектакля.



В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Василий Попенков, заслуженный артист РФ Марина Вязьмина, заслуженный артист РФ Ольга Удалова, Валерий Еруков, Евгения Кондратьева, Игорь Смеловский, Дмитрий Крюков, Александр Калугин, Игорь Михельсон, Евгений Пыхтин, Максим Михалёв, Дмитрий Кальгин, Юлия Палагина, Мария Оболенская, Татьяна Киселёва.



Премьера состоится 27 марта 2017 года и станет центральным событием юбилейного сезона. К премьере "Фигаро" приурочено основное празднование 70-летнего юбилея театра.





Нижегородский театр "Комедiя" начал репетировать новый спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро" 16 января. Об этом сообщали в театре корреспонденту НИА "Нижний Новгород".Согласно инфомации, спектакль будет поставлен по по пьесе Пьера Огюстена Карона де Бомарше. В рамках подготовки к спектаклю 16 января на малой сцене театра прошла презентация макета декораций художника - постановщика Бориса Шлямина и эскизов костюмов Андрея Климова (Москва). На читке пьесы встретились режиссер спектакля Вадим Данцигер (Москва) и актерский состав спектакля.В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Василий Попенков, заслуженный артист РФ Марина Вязьмина, заслуженный артист РФ Ольга Удалова, Валерий Еруков, Евгения Кондратьева, Игорь Смеловский, Дмитрий Крюков, Александр Калугин, Игорь Михельсон, Евгений Пыхтин, Максим Михалёв, Дмитрий Кальгин, Юлия Палагина, Мария Оболенская, Татьяна Киселёва.Премьера состоится 27 марта 2017 года и станет центральным событием юбилейного сезона. К премьере "Фигаро" приурочено основное празднование 70-летнего юбилея театра. Напомним , нижегородский ТЮЗ начал работу над спектаклем "Алиса в стране чудес" в январе 2017 года.

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