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Происшествия

Мужчина отравился продуктами горения из-за оставленной без присмотра работающей духовки в Павлове Нижегородской области

17 января 2017 09:37  [267] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина отравился продуктами горения из-за оставленной без присмотра работающей духовки в Павлове Нижегородской области 16 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в квартире дома на ул. Перчанкина поступило в 15:57. Как выяснилось, хозяйка квартиры поставила готовиться еду в духовку и ушла в магазин. Ее сын - мужчина 1979 года рождения - в это время находился дома, он спал. Он не сразу заметил, как начался пожар. В доме создалось сильное задымление.

"Звеньями газодымозащитной службы была проведена проверка помещений. Находившийся в горящей квартире мужчина личным составом пожарной охраны был спасен при помощи трехколенной лестницы. Из-за сильного задымления в подъезде по лестничным маршам были эвакуированы из соседних квартир ещё 40 человек, из них двое детей. Пожарные потушили возгорание за пять минут", - говорится в сообщении.

С подозрением на отравление продуктами горения сын хозяйки квартиры был направлен на осмотр в местную ЦРБ. В квартире сгорело имущество, закопчены стены и потолочные перекрытия на кухне. Общая площадь пожара составила 5 кв.м.

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