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Происшествия

Суд приговорил нижегородца к исправительным работам за гибель мужчины от применения силового приема

17 января 2017 10:21  [780] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Нижегородской области приговорил молодого мужчину к исправительным работам за гибель мужчины от применения силового приема. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 17 января 2017 года.

Согласно информации, 26-летний житель Перевозского района обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Было установлено, что 17 июля 2016 года на берегу реки Пьяна в Перевозе компания молодых людей отмечала второй день свадьбы друзей. Вечером супруга одного из гостей попросила подсудимого показать приемы силовой борьбы на своем муже. "Во время демонстрации одного из приемов подсудимый перекинул 32-летнего потерпевшего через себя, однако при приземлении тот ударился спиной о песок и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. При осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений обнаружено не было и только заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть носит насильственный характер", - говорится в сообщении.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Он трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года. Приговор вступил в законную силу.

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