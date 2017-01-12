Питание детей в пострадавшей от пожара школе №11 в Нижнем Новгороде будет временно организовано в другом помещении Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, утром 16 января школа №11 имени Бересневой, в одном из помещений



Напомним, площадь пожара составила около 8 кв.м. В субботу, 14 января уроки проводились лишь для учащихся средних и старших классов.



13 января глава администрации района Виталий Ковалев поручил руководителю школы и начальнику управления образования Приокского района до понедельника, 16 января создать условия для организации питания детей в школе.



"17 января рабочие приступили к восстановительным работам в помещении пищеблока. Учебный процесс в школе №11 полностью возобновился, все дети вернулись в учебные классы. Питание временно будет организовано в другом помещении",- рассказал Виталий Ковалев.



На какой период времени вводятся эти изменения, в пресс-релизе не уточняется. Питание детей в пострадавшей от пожара школе №11 Приокского района Нижнего Новгорода будет временно организовано в другом помещении. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 17 января 2016 года.Согласно информации, утром 16 января школа №11 имени Бересневой, в одном из помещений пищеблока которой произошло возгорание поздно вечером 12 января, возобновила работу в штатном режиме. Все учащиеся вернулись в классы, учебный процесс восстановлен полностью.Напомним, площадь пожара составила около 8 кв.м. В субботу, 14 января уроки проводились лишь для учащихся средних и старших классов.13 января глава администрации района Виталий Ковалев поручил руководителю школы и начальнику управления образования Приокского района до понедельника, 16 января создать условия для организации питания детей в школе."17 января рабочие приступили к восстановительным работам в помещении пищеблока. Учебный процесс в школе №11 полностью возобновился, все дети вернулись в учебные классы. Питание временно будет организовано в другом помещении",- рассказал Виталий Ковалев.На какой период времени вводятся эти изменения, в пресс-релизе не уточняется.

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