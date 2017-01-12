Изнасиловавший дачницу нижегородец приговорен к принудительному лечению Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Нижегородской области назначил уличенному в изнасиловании дачницы мужчине с психическим отклонением принудительное лечение. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 17 января 2017 года.По версии следствия, днем 23 мая 2016 года 31-летняя женщина со своей родственницей находилась на даче в Арзамасском районе. Их 30-летний сосед по даче незаконно проник в жилое помещение, напал на потерпевшую, избил ее и под угрозой убийства изнасиловал.В ходе предварительного расследования заключением судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством.Суд назначил мужчине, уличенному в совершении запрещенных уголовным законом деяниях, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенного с угрозой убийством) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Решение суда вступило в законную силу.