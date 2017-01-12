Взобравшийся на крышу электрички подросток получил удар током в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, ведомство проводит проверку по факту травмирования электротоком 14-летнего юноши.



По предварительным данным, около 18:40 16 января на платформе "Высоково" Горьковской железной дороги он взобрался на крышу электропоезда сообщением "Станция "Варя - Заволжъе", получил удар током и упал на железнодорожные пути.



"Подросток получил обширные ожоги и лишился правой руки, врачи проводят реанимационные мероприятия", - уточняется в пресс-релизе.



Взобравшийся на крышу электрички подросток получил удар током в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ 17 января 2017 года.Согласно информации, ведомство проводит проверку по факту травмирования электротоком 14-летнего юноши.По предварительным данным, около 18:40 16 января на платформе "Высоково" Горьковской железной дороги он взобрался на крышу электропоезда сообщением "Станция "Варя - Заволжъе", получил удар током и упал на железнодорожные пути."Подросток получил обширные ожоги и лишился правой руки, врачи проводят реанимационные мероприятия", - уточняется в пресс-релизе. Напомним , в октябре 2016 года Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ выясняло причины травмирования током взобравшейся на крышу поезда 11-летней девочки из Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+