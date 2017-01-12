Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
17 января 2017 17:48  [741] Нижегородский судья Роман Ярцев намерен выйти с исками к СМИ о защите чести и достоинства
17 января 2017 14:34  [150] Ранее судимый житель г. Кулебаки Нижегородской области подозревается в избиении гостя до смерти
17 января 2017 13:12  [322] Суд приговорил второго из трех грабителей инкассаторской машины в Нижнем Новгороде к восьми годам колонии
17 января 2017 12:14  [269] Подросток предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в ножевом ранении одноклассника
17 января 2017 11:56  [614] Взобравшийся на крышу электрички подросток получил удар током в Нижнем Новгороде
17 января 2017 11:19  [278] Изнасиловавший дачницу нижегородец приговорен к принудительному лечению
17 января 2017 11:00  [274] Питание детей в пострадавшей от пожара школе №11 в Нижнем Новгороде будет временно организовано в другом помещении
17 января 2017 10:21  [777] Суд приговорил нижегородца к исправительным работам за гибель мужчины от применения силового приема
17 января 2017 09:37  [251] Мужчина отравился продуктами горения из-за оставленной без присмотра работающей духовки в Павлове Нижегородской области
16 января 2017 16:58  [3205] Судья в Нижнем Новгороде взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях
Происшествия

Взобравшийся на крышу электрички подросток получил удар током в Нижнем Новгороде

17 января 2017 11:56  [614] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Взобравшийся на крышу электрички подросток получил удар током в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ 17 января 2017 года.

Согласно информации, ведомство проводит проверку по факту травмирования электротоком 14-летнего юноши.

По предварительным данным, около 18:40 16 января на платформе "Высоково" Горьковской железной дороги он взобрался на крышу электропоезда сообщением "Станция "Варя - Заволжъе", получил удар током и упал на железнодорожные пути.

"Подросток получил обширные ожоги и лишился правой руки, врачи проводят реанимационные мероприятия", - уточняется в пресс-релизе.

Напомним, в октябре 2016 года Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ выясняло причины травмирования током взобравшейся на крышу поезда 11-летней девочки из Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph